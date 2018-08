Inhalt Seite 1 — Ohne Auto in Wolfsburg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die „Sache“ ist eine der kleinen täglichen Mühen der Gerichte. Auf der Liste der Justizpressestelle steht: „Amtsgericht, Abteilung 143, Zimmer 377 b, X (Name des Angeklagten), Sachbeschädigung: Dem 27jährigen Studenten der Betriebswirtschaftslehre wird zur Last gelegt, in mindestens zwanzig Fällen von parkenden Autos Scheibenwischer, Rückspiegel und Antennen abgebrochen zu haben.“

Der Student geht ruhigen Schrittes zur Anklagebank und stellt seine Aktentasche neben sich auf den Boden. Er ist ziemlich klein, hat ein intelligentes, angenehmes Gesicht und trägt eine Brille. Er sieht nicht so aus, als wäre er ein Spezialist für sogenannten Studentenulk.

Geladen worden sind drei Zeugen: der Eigentümer eines VW-Transporters, Herr Fese, und ein Ehepaar.

Am 14. Februar nachts gegen halb eins war das Ehepaar – zufällig allerdings – zur Stelle gewesen. Sie hatten, vom Deutschen Ring in den Pilatuspool einbiegend, bemerkt, daß hinten in ihrer Straße ein Mann neben einem VW-Transporter stand. Das wäre auch ihnen sicherlich nicht wichtig erschienen, hätte man nicht seit einigen Wochen in derselben Gegend nach demjenigen gefahndet, der an neunzehn parkenden Wagen etwas beschädigt hatte.

„Guck mal, Pappi, da is doch ein’ an’ Wagen!“ sagte darum die Frau, aufgeregt auf Hamburger Art, zu ihrem Mann. „O ja“, sagte der Mann.

Die Frau dachte sofort daran, daß der Unbekannte den Wagen beschädige. Dem Mann lag die Vermutung näher, daß nur ein natürliches Bedürfnis jenen dort verweilen ließe. Der Mensch am Wagen nahm etwas auf, das neben ihm gestanden hatte, und ging weiter, und das Ehepaar beschleunigte seine Schritte und folgte ihm. Als es am Wagen vorbeikam, war dessen Rückspiegelhalter verbogen.