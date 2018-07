Inhalt Seite 1 — Richtung Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Jungk

Eine Woche verbrachte ich an den beiden unterirdischen Baustellen des Montblanc-Tunnels und erlebte wieder einmal, wie sehr sich das wirkliche Geschehen von der Legende unterscheidet, die es begleitet. Ich hatte gehört und gelesen, daß die beiden Baumannschaften, die sich von der französischen und italienischen Seite her zur Mitte dieses zwölf Kilometer langen Durchbruches vorarbeiteten, in eine Art Zweikampf verstrickt seien, daß zwischen ihnen Rivalität, wenn nicht sogar Feindschaft herrsche. In Wahrheit ist an Ort und Stelle nichts davon zu spüren. Die französischen Bauingenieure in Chamonix bedauern ebenso wie ihre Kollegen in Courmayeur, daß die Italiener seit Ende Juni durch eine gefährlich bröckelnde Steinschicht und durch Gletscherbäche, die wie Wasserfälle hereinströmen, am weiteren Vordringen in den Berg gehindert werden.

„Unser gemeinsamer Gegner ist der Fels“, erklärte mir André Gervais, der über zwei Zentner schwere Chef der, französischen Equipe, „und wir tauschen freundschaftlich unsere Erfahrungen miteinander aus, um ihn besiegen zu können.“

Wieviel von den Spannungen, die zur Zeit in der Welt herrschen und sie zu zerstören drohen, ist auf das Konto ähnlicher Legendenbildung zu schreiben? Wieviel wird da immer wieder unnötig dramatisiert und verschärft? Der amerikanische Historiker Professor D. F. Fleming von der Vanderbilt-Universität hat soeben ein zweibändiges Werk über die Ursprünge des Kalten Krieges herausgebracht – „The Cold War and its Origins“, erschienen bei Allen and Unwin in London – in dem e. die Mitschuld des Westens am Entstehen dieses seit mindestens vierzehn Jahren anhaltenden Spannungszustandes aufzeigen will.

Lord Strang, der frühere Unterstaatssekretär des Foreign Office, hält diese Arbeit für so wichtig, daß er sie – wenn auch mit manchen Vorbehalten – in einem mehrspaltigen Aufsatz auf der Leitartikelseife des konservativen „Daily Telegraph“ der Beachtung empfiehlt. Wie man auch im einzelnen zu den von Fleming vorgebrachten Argumenten stehen mag, er demonstriert durch seine Arbeit eine Haltung, die für die Bewahrung des Bestehenden und die Gestaltung des Kommenden auf dieser eng gewordenen Erde immer unerläßlicher zu werden scheint: die Fähigkeit, sich in die Lage des Opponenten zu versetzen, seine Befürchtungen, seine Ziele wirklich zu erkennen.

