Seit über fünf Monaten spricht US-Präsident Kennedy von den 60er Jahren als dem „Jahrzehnt der Entwicklung“. Nach seinen Erklärungen über verstärkte Hilfe bei der wirtschaftlichen Entwicklung Lateinamerikas folgte am 22. März dieses Jahres das Acht-Punkte-Programm für Auslandshilfe, das Kennedy dem amerikanischen Kongreß vorschlug. Er erbat Vollmachten für die Verwendung von 8,8 Milliarden Dollar (rd. 35 Milliarden Mark) und zwar nicht nur für das laufende Budget, sondern für eine Zeitspanne von fünf Jahren, um in unentwickelten Ländern langfristige Investitionen vornehmen zu können. 7,3 Milliarden Dollar sollten vom amerikanischen Schatzamt „geborgt“, der Rest von rückfließenden Geldern reinvestiert werden. Und dies alles ohne das jährliche Tauziehen um die Zuwendungen eines auf außenpolitische Ereignisse scharf reagierenden Kongresses.

In einem Bundesstaat, dessen Geschichte beherrscht ist vom innenpolitischen Konflikt um die Rechte der Einzelstaaten gegenüber dem Bund, spielt die Verfügungsgewalt über Steuergelder eine ausschlaggebende Rolle. Daher sind die Einzelstaaten, vertreten durch den Senat, ängstlich darauf bedacht, diese Macht nicht für längere Zeit aufzugeben.

Nur dem persönlichen Einsatz Kennedys ist es zu verdanken, daß seine Gesetzesvorlage am 12. August einen überraschend hohen Abstimmungssieg errang. An diesem Tage wurde ein Zusatzantrag des konservativen Südstaatlers, Senator Byrd, der die langfristigen Vollmachten für die Administration torpedieren sollte, mit 56 gegen 39 Stimmen abgelehnt. Tage vorher hatte Kennedy sein politisches Geschick als „Lobbyist“ benutzt, um Senatoren, die als Gegner seiner Entwürfe galten, in seinem Sinne zu beeinflussen. Dabei kamen zwei politische Kompromisse zustande, von denen nur der Erste zur Sache gehörte.

Der Erste, vorgetragen vom „Manager“ der Gesetzesvorlage, Senator Fulbright, sieht die Konsultation beider Häuser des Kongresses dreißig Tage vor einer geplanten Entwicklungsanleihe von mehr als 10 Millionen Dollar vor.

Der zweite Kompromiß fällt mit den erklärten Interessen von Nationalchina zusammen, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der USA zur äußeren Mongolei, dem Satellitenstaat Rotchinas, zu verhindern. Auch rechtsrepublikanische Senatoren, gestützt auf die aus dem Koreakrieg stammende Antipathie der amerikanischen Bevölkerung gegen Rotchina, führten einen erbitterten Kampf gegen alle Pläne zur Anerkennung der Äußeren Mongolei. Wenige Stunden vor der bedeutsamen Abstimmung im Senat wurden diese Pläne vom State Departement offiziell fallen gelassen und zehn republikanische Senatoren stimmten für die Gesetzesvorlage des Präsidenten.

Kennedy hat sich in dieser Frage als politisch erfolgreicher als sein Vorgänger erwiesen und eine innenpolitische Verve an den Tag gelegt, die seinesgleichen nur bei dem geschickten Franklin D. Roosevelt der 30er Jahre findet. B. v. N.