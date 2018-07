HANNOVER (Sommerspiele in Herrenhausen):

„Wie es euch gefällt“ von Shakespeare, „Schluck und Jau“ von Hauptmann, „Die Schelmenstreiche des Scapin“ von Molière, „Il Trionfo dell’ Onore“, Opera buffa von Alessandro Scarlatti

„Musik und Theater in Herrenhausen“ heißt sachlich schlicht eine seit Jahren sich bewährende, sommerliche Veranstaltungsfolge, durch die museale Gegebenheiten in der niedersächsischen Landeshauptstadt szenisch aktiviert werden. Schauspiele finden im Gartentheater statt, das um 1690 als ältestes deutsches Heckentheater angelegt wurde. Die Kulissenwände aus geschnittenen Hecken sind jetzt zwar von natürlich gewachsenen Bäumen überwuchert, aber Barockplastiken markieren noch die einst bis in 50 Meter Bühnentiefe genutzte symmetrische Spielfläche, die für das Worttheater von heute teilweise eingegrenzt wird.

Im Galeriegebäude steht dem Sprechstück für verregnete Abende eine stilistisch adäquate Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. Unter den kräftigen Barockdekors dieses Saales hat außerdem die Oper eine festspielhafte Aufführungsstätte gefunden. Hier wurde zunächst Händels „Xerxes“ gegeben, dann „Der Triumph der Ehre“ von dem Neapolitaner Scarlatti (1660–1725). Die Inszenierung dieser opera buffa die im vorigen Sommer Ernst Poettgen für das Galeriegebäude geschaffen hatte, wurde in diesem Jahr mit geringfügigen Änderungen wieder aufgenommen. August VI enzinger, der Baseler Spezialist, der in Herrenhausen das Hamburger Kammerorchester dirigierte, hat die operngeschichtlich bedeutsame Partitur auf Grund des Manuskripts neueingerichtet. Für Poettgens Inszenierung, die in den burlesken Szenen bis an die Grenze der „Auflockerung“ geht, entwarf Manfred Miller ein Pariser Straßenbild, das die Barockelemente des Zuschauerraums auf der Bühne fortsetzt. Sängerischer Mittelpunkt der Aufführung war abermals die Hamburger Altistin Gisela Litz. Weitere Hauptpartien waren besetzt mit Mary Gray, Horst Günter, Marianne Dorka, Thomas Tipton und Victor Remsey.

Die Sommerspiele werden insgesamt von Walter Heidrich, dem Intendanten der Hannoverschen Landesbühne, geleitet. Für die Schauspielaufführungen kann er das Personal seines Theaters um auswärtige Spitzenkräfte erweitern. So stand Heidrichs eigene Inszenierung des Scherzspiels „Schluck und Jau“ von Gerhart Hauptmann auf den beiden Darstellern der Titelrollen: Hans Herrmann-Schaufuß (Stuttgart) und Jochen Brockmann (Wien). Für Molières „Schelmenstreiche“, die Reinhold Rüdiger inszenierte, war Volker Brandt vom Hamburger Deutschen Schauspielhaus als Scapin verpflichtet worden. Die italienische Komödiantentruppe wurde von dem Pariser Pantomimen Jean Soubeyran als Arlecchino angeführt.

Als einzige Neuinszenierung dieses Sommers hat Heidrich die Shakespeare-Komödie „Wie es euch gefällt“ herausgebracht. Das Paar Orlando-Rosalinde wurde von Volker Brandt und Dinah Hinz, die Celia von Ingund Meines gespielt. Die beiden Narren waren Hans Heßling (Probstein) und Gert Westphal (Jacques). A. Michael Rueffer spielte die beiden Herzöge. Die Shakespeare-Komödie wurde ebenso wie die Scarlatti-Oper choreographisch ausgeschmückt durch Isabella Vernici von der Hamburgischen Staatsoper. Von besonderer Wichtigkeit für Freilichtaufführungen ist die kostümliche Ausstattung, mit der Lilo Schwarzer-Schlegel viel Lob erntete.

MÜNCHEN (Kleine Komödie):