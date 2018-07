Die letzten Tage der Meisterschaften rissen sechstausend Zuschauer aus einem Taumel der Begeisterung in nervöse Zusammenbrüche und umgekehrt. Am Samstag zauberte der rotschopfige Layer gegen den Argentinier Soriano in ununterbrochener Folge solche Traumbälle aus seinem Ärmel, daß er die Schwarzkünste der früheren Hexenmeister von Tilden bis Jaroslav Drobny vergessen ließ. Soriano, prachtvoll kämpfend, spielte hart, lang und schnell; aber Laver war nicht nur härter, länger, sehr eller, sondern übertrumpfte das Beste des Gegners mit einem Spielwitz und Finessen, die auch abgebrühten Tennisfüchsen Schreie der Verblüffung entlockten. Am falschen Fuß erwischt, fabrizierte er durch tänzerische Wechselschritte noch hauchzarte Stoppbälle, aber auch – je nach Belieben – einen donnernden Passierschuß oder abgezirkelte Lobs, vor denen die Grundlinie scheinbar zurückwich. Solchen Leckerbissen folgte die kräftige Hauptmahlzeit: Aufschlag, Flugball- und Überkopfspiel. Sie war so herrlich gewürzt, daß man nicht genug von ihr bekam.

Aber auch Welt- und Hexenmeister ist nur ein Mensch. Wer am Sonntag gekommen war, um ein gleiches Feuerwerk gegen Wilhelm Bungert zu erleben, schloß die Augen, um nicht sehen zu müssen, wie ein Kunststück nach dem andern mißlang. Der Deutsche, mit einer glänzenden Siegesserie hinter sich, mußte nach dem ersten auch den zweiten Satz gegen den’stolpernden Star gewinnen. Auch im ausgeglichenen fünften Satz hatte er noch alle Chancen, den Thron zu usurpieren. Bungert wäre durchaus reif, das Szepter schon heute zu schwingen, ließe ersich nicht entmutigen und träfe er die Entscheidungen aus dem Mittelfeld mit kühlerem Kopf und Nerv. Die klassischen Volleys über der Netzhöhe, das magistrale Stellungsspiel und die grausamen Passierbälle aus schier unmöglichen Winkeln hatten im Viertelfinale den schlacksig-staksigen Pietrangeli-Bezwinger Lundquist so erschüttert, daß er nach den 18 heiß umkämpften Spielen des 1. Satzes nur noch an eine geruhsame Heimreise dachte. Gegen Laver gesellte Wilhelm Bungert diesen Trümpfen noch den Schell-Buben (freche Stops) und ein paar (Aufschlag-) Asse hinzu; damit wäre der Sieg gesichert gewesen, hätte er nur die kleir.en Stiche über der vollen Hand nicht vergessen. So aber zog Laver, durchaus nicht überzeugend, in die Schlußrunde ein.

Hier erwartete ihn Ayala, den er dann in einem herrlichen Match 6 : 2, 6 : 8, 5 : 7, 6 : 1, 6 : 3 besiegte. Selten hat man am Rothenbaum solch vollendetes Tennis gesehen. Zum erstenmal wurde auch Ayala in Hamburg seinem Talent gerecht. Als Laver von ihm aber wirklich gefordert wurde, spielte der Wimbledonsieger souverän seinen Part zu Ende.

Zufrieden mit den Fortschritten all seiner Schützlinge war Tennispräsident Franz Helmis. „Es werden doch allmählich wieder deutsche Meisterschaften“, sagte er, als er soviele vertraute Namen unter den letzten Sechzehn sah. Ein loser Vogel meinte darauf, unser Ziel müsse sein: Neun Deutsche unter den letzten Acht! Verbrannte er sich damit den Mund? Uns ist unter diesen Auserwählten jeder Sportsmann recht, und doppelt freut es uns, wenn ein „kleines Land“ (wie etwa Chile) einen Großmeister (wie Ayala) hervorbringt. Dann stellen wir befriedigt fest, daß Menge und Masse allein Größe nicht garantieren – es müßte sonst Amerika seine Tennisvorherrschaft bewahrt haben.