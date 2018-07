Es vergeht kaum eine Woche, ohne daß in der Presse die Forderung nach einer Revision der Finanzverfassung erhoben wird. Dabei wird je nach dem gewünschten Ziel entweder eine Neuverteilung der Steuern zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, eine Senkung der Steuern oder beides zusammen gefordert und die Länder als der hemmende Faktor bei Erfüllung dieser Ziele hingestellt. Man weist auf die im Vergleich zum Bund stärker gestiegenen Steuereinnahmen und die hohen Kassenbestände der Länder hin, so daß beim Steuerzahler der Eindruck entstehen muß, man brauche nur die Finanzverfassung zu ändern und schon sei alles besser.

Der Artikel in der ZEIT vom 23. 6. 1961 „Steuern In die falsche Kasse, antiquierte Finanzverfassung kann zur Ausbeutung des Bürgers führen“ kommt darüber hinaus zu der Feststellung, daß der Bund nicht ein noch aus weiß, um in den kommenden Jahren seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, während seine Partner – die Länder – im Steuersegen nur so schwelgen.

Da Finanzfragen nur mit nüchternem Blick und Kenntnis der Wirklichkeit beurteilt werden können, seien einem Praktiker der Finanzverwaltung folgende Feststellungen erlaubt:

1. Anläßlich der Verabschiedung des Bundeshaushalts 1961 hat der Bundesfinanzminister festgestellt, daß der gegenwärtige Haushalt noch keine Grundlage für eine Änderung der Einnahmeverteilung zwischen Bund und Ländern bietet. Diese Erklärung entspricht durchaus den Tatsachen, die sich bisher in keiner Weise geändert haben. Irgendein Anhaltspunkt dafür, daß der Bund auch in Zukunft seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, liegt nicht vor, so daß unbestritfenermaßen die Voraussetzungen für eine Änderung des Beteiligungsverhältnisses an der Einkommen- und Körperschaftsteuer (Art. 106 Abs. 4 des Grundgesetzes) nicht gegeben sind. Das Grundgesetz läßt derartige Maßnahmen nur dann zu, wenn neben einer unterschiedlichen Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Bundes und der Länder gleichzeitig in der Haushaltswirtschaft des Bundes oder der Länder ein erheblicher Fehlbedarf entsteht, und aus diesem Grunde eine Änderung des Beteiligungsverhältnisses zugunsten der einen oder anderen Seite geboten ist.

2. Der Hinweis auf die bei den Ländern stärker gestiegenen Kassenbestände ist kein geeigneter Maßstab zur Beurteilung der Situation. Kassenmittel sind in den meisten Fällen Gelder, deren Verwendung von vornherein haushaltsmäßig feststeht und nur in den wenigsten Fällen Mittel, über die nicht in Wirklichkeit bereits verfügt ist. So sind z. B. in Hamburg die geschätzten Mehreinnahmen an Steuern bereits durch beschlossene zwangsläufige Mehrbelastungen (höhere Personalkosten, Ausbau der U-Bahn usw.) aufgezehrt. Etwa darüber hinaus, noch zu erwartende weitere Einnahmen müssen ebenfalls zwangsläufig zur Abdeckung feststehender Verpflichtungen verwendet werden.

3. Ein Blick auf die Schuldenlast des Bundes und der Länder zeigt, daß der Bund den Kapitalmarkt so gut wie nicht in Anspruch genommen hat, während die Neuverschuldung der Länder nach dem Stichtag 31. 3. 1961 5,5 Mrd. DM beträgt und die der Gemeinden weit höher ist.

4. Fast in jeder Veröffentlichung der letzten Zeit wird der Blick auf steigende Einnahmen gerichtet, während dieAusgabenseite fast völlig unberücksichtigt bleibt. Dabei steht fest, daß auf die Länder Mehrbelastungen in einem sehr erheblichen Ausmaß zukommen. Ich erwähne nur die gestiegenen Personalkosten, die Mehrkosten durch verstärkte Maßnahmen für den Verkehr und Krankenhausbau sowie die zu erwartende Mehrbelastung für den Ausbau der Universitäten, Hochschulen usw. Berücksichtigt man schließlich noch die durch das Steueränderungsgesetz beschlossenen Ausfälle von 710 Mill. DM für die Länder und 630 Mill. DM für die Gemeinden, zusammen also rund 13 Mrd. DM (der Bund ist nur mit einem wesentlich kleineren Teil betroffen), so kann nicht mehr davon gesprochen werden, daß die Länder im Geld schwimmen und erneut Juliustürme bilden.