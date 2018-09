Inhalt Seite 1 — „Vertikale Integration“ erobert das Land Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die grüne Revolution nimmt unaufhaltsam ihren Lauf

Von Hanno Schoene

Noch ist die erste Welle der grünen Revolution in der Bundesrepublik – die Motorisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft – nicht ganz verrauscht, da drängen schon die Wogen der zweiten Welle an die Tore der Höfe. „Vertikale Integration“ ist das Schlagwort, über das in Bauernversammlungen die Köpfe heiß werden und um das in der landwirtschaftlichen Fachpresse spaltenlang gestritten wird. Der Integrationsbegriff, im politischen und agrarpolitischen Sprachgebrauch bislang dem kleineuropäischen Einigungswerk der Sechsergemeinschaft vorbehalten, dient dabei als Kennzeichnung aller Bestrebungen, die unternehmerischen Entscheidungen von Produktionsmittellieferanten, landwirtschaftlichen Erzeugern, Be- und Verarbeitungsbetrieben sowie des Absatzhandels an irgendeiner Stelle niteinander zu koordinieren. Dort, wo mindetens zwei dieser einander nachgelagerten Stufen ich dazu entschließen, ihre Tätigkeiten auf verraglicher Grundlage aufeinander abzustimmen, ist der Tatbestand der vertikalen Integration erfüllt.

Ein Phänomen, das außerhalb der Landwirtschaft allenthalben vorhanden ist und vom Verbraucher kaum noch registriert wird, wenn er z. B. seine Lebensmitteleinkäufe in dem Laden eines Ketteneinzelhändlers oder dem des Mitgliedes einer Einkaufsgenossenschaft tätigt. Auch im Bereich des Lebensmittelhandels – ganz abgesehen von der industriellen Wirtschaft – haben nämlich viele Unternehmer zweier nachgelagerter Stufen (Groß- und Einzelhändler) ihre kaufmännischen Dispositionen in bezug auf Einkauf und Verkauf der Waren auf vertraglicher Grundlage koordiniert, Im Falle des genossenschaftlichen Zusammenschlusses kommt dabei noch hinzu, daß sich das kooperierende Großhandelsunternehmen im Kollektivbesitz der ihm angeschlossenen Einzelhändler befindet.

Zusammenarbeit – Kostensenkung

Der Vorteil solcher vertraglichen Zusammenarbeit liegt auf der Hand: Die Nachfrage der angeschlossenen Geschäfte wird zusammengefaßt und ermöglicht durch den daraus resultierenden Rationalisierungseffekt allen Beteiligten, vom Nahrungsmittelerzeuger bis zum Einzelhändler, eine Senkung der Betriebskosten, die sich auf allen Stufen in den Preisen oder Gewinnen niederschlagen kann. Kein Wunder, daß unter solchen Umständen 1959 nur noch 27 vH aller Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte keiner Einkaufsgruppe angeschlossen waren. Auf diese wenigen Einzelgänger entfielen damals nur noch 8 vH der gesamten Umsätze im Lebensmittel-Einzelhandel, In den letzten zwei Jahren dürfte dieser vertikale Integrationsprozeß zahlenmäßig noch sehr viel weiter fortgeschritten sein. Faktisch hat diese Entwicklung bereits auf die Nahrungsmittelindustrie durchgeschlagen, wie das Aufkommen der Handelsmarken zeigt, für deren Herstellung und Abnahme die integrierten Gruppen des Handels mit den Markenartikelproduzenten langfristige Verträge abgeschlossen haben und die mit den sonstigen Erzeugnissen des Markenartikelherstellers heute in Wettbewerb stehen. Dabei üben diese integrierten Gruppen des Handels naturgemäß einen starken Druck auf die Industrie in preislicher und qualitativer Hinsicht aus.

Was sich hier im gewerblichen Erfahrungsbereich abgespielt hat, ist bislang in der Landwirtschaft so gut wie ohne Resonanz geblieben; jetzt wird sie allerdings unter dem Druck der Verhältnisse dazu gezwungen werden. In anderen Ländern, wie etwa in Schweden und den in USA, wo man sich moderner Absatzmethoden nicht erst wie bei uns nach dem Jahre 1948 zu bedienen begann, hat dieser Integrationsprozeß bis in die bäuerliche Sphäre hinein schon lange eingesetzt; 90 vH des Gemüses für die amerikanische Konserven- und Tiefkühlindustrie werden heute von den dortigen Farmern unter Vertrag angebaut, wobei nicht nur die Anbauflächen vertraglich festgelegt werden, sondern zum Teil auch das Saatgut von den Konservenfabriken geliefert wird.