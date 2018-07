Inhalt Seite 1 — Vieles spricht für Sekt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit jedem Jahr knallen in der Bundesrepublik mehr Sektpfropfen – und ich kann das den „Konsumenten“ (Vorsicht: Schimpfwortgefahr!) so übel nicht nehmen wie die Sozialkritiker und die Weinkenner – wobei die Weinkenner für ihre Verachtung die besseren Gründe haben.

Es gibt vulgärere, gefährlichere und kostspieligere Vergnügungen, als einen Sektpfropfen knallen zu lassen. Der feine Mann läßt ihn natürlich nicht knallen, sondern zieht ihn fast geräuschlos ab, wozu dreierlei gehört: Der Sekt muß eine Zeitlang ruhig gelegen haben und gut gekühlt sein (er sollte ohnehin nur so getrunken werden und ist eins der wenigen Getränke, die zu diesem Zweck bedenkenlos in einen Kühlschrank gelegt werden dürfen); der Korken muß vorsichtig gelockert und dann, wenn er „kommt“, etwas festgehalten werden; die Flasche ist beim öffnen schräg zu halten.

Die Prozedur des Flaschenöffnens gehört zur Sektfeier und muß ein Genuß sein. Wer sich dabei quält, hat entweder nicht die richtige Technik oder eine falsche Sektmarke: klebende Korken sind ein sicheres Zeichen dafür, daß der Sekt nicht wert ist, getrunken zu werden!

Die Umständlichkeit, mit der Sekt serviert werden muß, möchten wir zu seinen Vorzügen zählen. Dazu gehört auch die Wahl der Gläser: Schalen oder Kelche? Das ist nichts als Spielerei, aber eine schöne Spielerei; aus beiden schmeckt guter Sekt gut und weniger guter Sekt weniger gut; Quirl und Strohhalm? Wenn einer will, warum nicht. Wichtiger, weil wirklich zum Wohlgeschmack beitragend, ist ein anderes Spiel: Man schwenke die Gläser vorher mit Eiswürfeln aus (so man welche hat) und tue diese dann in ein Eimerchen, auf dem die Flasche, sofern sie nicht gleich geleert wird, weiterhin kühl stehen kann. ...

Noch zweierlei spricht für Sekt, ohne daß man sein Snob-Prestige bemühen müßte (es braucht ja nicht alles deswegen schlecht zu sein, weil auch die Snobs es mögen).

Er „geht“ eigentlich immer und mit allem: vormittags, nachmittags, abends; im Sommer wie im Winter; vor den Mahlzeiten, nach den Mahlzeiten, außerhalb der Mahlzeiten (während der Mahlzeiten ist nicht gut – es sei denn, es handele sich nur um einen kleinen Imbiß). Er ist leicht bekömmlich und (interessant für Kraftfahrer) trotz all den magischen Wirkungen, die ihm nachgerühmt werden, ziemlich alkohol-arm.

Und schließlich: Um guten Wein einzukaufen, muß man schon Kenner sein oder einen Kenner zur Hand haben oder seinen festen Weinhändler. Sonst kann man furchtbar ’reinfallen. Ganz anders bei Sekt. Da genügt es, einmal eine Marke als gut erkannt oder von vertrauenswürdiger Seite empfohlen bekommen zu haben – danach kann man sie ohne Zögern im Kolonialwarenladen des kleinsten Städtchens kaufen und darf sicher sein, nicht enttäuscht zu werden.