Die amerikanische Behörde für Raumforschung NASA meldet 6000 offene Stellen, die in den kommenden 18 Monaten besetzt werden müssen, falls das von Präsident Kennedy geforderte Raumfahrt-Programm durchgeführt werden soll. Es fehlen allein 2400 Wissenschaftler und Ingenieure, und es besteht kaum eine Hoffnung für die NASA, diese qualifizierten Fachkräfte zu bekommen.

Mit den niedrigen Gehaltsangeboten der Behörde kommt eine Abwerbung von Hochschule und Industrie nicht in Betracht, ja es wird sogar schwer sein, junge Wissenschaftler, die gerade ihr Studium beendet haben, zu gewinnen. So wird man versuchen, Ingenieur-Offiziere, die gern in das Zivilleben überwechseln möchten, und Ausländer anzuwerben.