J. H., Paris

Der französische Goldmarkt ist heute der wichtigste der Welt. Der tägliche Umsatz schwankt zwischen 3 und 10 Mill. NF und 20 000 Goldmünzen wechseln jeden Tag den Besitzer. Man pflegt den Pariser Goldmarkt als „freien“ Markt zu bezeichnen, aber der „Marche de l’Or“ ist nicht frei, er wird, wenn auch nicht immer erkennbar, von der Banque de France kontrolliert.

Die Bank läßt die Kurse nie über ein bestimmtes, im voraus festgesetztes Niveau ansteigen. Verstärkt die Nachfrage nach Goldmünzen die Tendenz zur Hausse und übersteigt der Preisanstieg die festgesetzte Grenze, dann läßt die Banque de France durch Mittelsmänner auf dem Goldmarkt Goldmünzen verkaufen, um den Preis zu stabilisieren. Hat die französische Staatsbank keine Goldmünzen mehr, dann läßt sie welche prägen. Sie hat das Recht, „Napoleons“ in beliebiger Menge auf den Markt zu bringen. Wenn ein Privatmann daran gehen würde, Goldbarren zu kaufen und auf eigene Rechnung Napoleons prägen zu lassen, dann könnte er nicht einmal als Falschmünzer vor Gericht gestellt werden, wenn sein „Napoleon“ die 5,80 Gramm Feingold enthält, die vorgeschrieben sind. Die Goldmünzen sind ja seit 1928 außer Kurs gesetzt worden, und unter das Falschmünzergesetz fallen nur Nachahmungen von Banknoten und Münzen, die Geltung haben. Aber der Staat würde den privaten Goldmünzenpräger wegen unbefugten Nachahmens seiner propriété artistique et industrielle“ verurteilen lassen ...

Der „Napoleon“ ist übrigens nach wie vor ein Barometer des Vertrauens geblieben, des Vertrauens zur politischen wie zur wirtschaftlichen Führung. In kritischen Zeiten tragen Monsieur Durand und Madame Dupont ihre Noten zur Bank und kaufen Goldmünzen. Wenn das Gold auch längst nicht mehr ein Spekulationsobjekt ist, so ist es doch ein beliebter Anlagewert der breiten Masse geblieben; ein unrentabler Anlagewert gewiß, aber das Vertrauen zum Gold ist geblieben, trotz Neuem Franc und neuer Republik.

Es sind übrigens jetzt zweieinhalb Jahre her, als der damalige Finanzminister Pinay den Neuen Franc schuf und durch eine sehr geschickte Währungsreform der Inflation Einhalt geboten wurde. Der NF trat an die Stelle von 100 alten Francs. Die Manipulation war höchst einfach und man war in Pinays Umgebung überzeugt, daß sich der NF sehr rasch durchsetzen würde.

Kürzlich wurde der gegenwärtige Finanzminister Baumgartner bei einem Interview gefragt, ob er eigentlich selbst auch den NF ganz akzeptiert hätte. Er antwortete lächelnd: „Ich irre mich noch immer bei der Umrechnung“. So wie ihm geht es sehr vielen Franzosen.

Aber der Franzose hat heute natürlich wesentlich mehr Vertrauen zu seiner Währung als etwa zur Zeit der vierten Republik. Daraus darf man nun nicht etwa schließen, daß sich die Duponts und die Durands entschlossen hätten, in ihren Strumpf zu greifen, um ihre Goldreserven zur Bank zu tragen, NF dafür einzulösen und dieses Kapital nutzbringend anzulegen. So weit geht das Vertrauen nun auch wieder nicht. Dabei hatten dievielen kleinen Goldbesitzer bedeutende Verluste mit ihrem Goldschatz erlitten. Denn gleich nach dem Krieg – damals, als viele kleine Leute Napoleons im Schwarzhandel kauften, es gab ja nach dem Krieg noch keinen freien Goldmarkt – kostete der „Nap“ etwa 6000 Francs. Heute ist er für etwa 37 NF zu haben. Wer will, kann an den Schaltern jeder beliebigen Bank Goldmünzen oder Goldbarren in Menge kaufen und er braucht nicht einmal seinen Namen zu nennen.

Als in der Zeit zwischen 1938 und 1958 der französische Franc fast 100 Prozent seines Wertes verlor, kauften die Franzosen Gold, wo und in welchen Mengen sie es erstehen konnten. Heute verfügen die Duponts und die Durands nach offiziöser Schätzung über etwa 3200 t Gold in Barren und Münzen; das ist der vierteTeil des in Privatbesitz befindlichen Goldhortes der Welt. Die Franzosen gehören also nicht zu den ärmsten in Europa; denn die Statistiker haben errechnet, daß jede französische Familie, würde man den privaten Goldbesitz aufteilen, 36 Napoleons besitzen müßte. Und könnte gar die Banque de France über diesen privaten Goldschatz verfügen, dann bekäme der NF eine Golddeckung von nahezu 100 Prozent. Aber Monsieur Dupont denkt nicht daran, der Bank von Frankreich Gold zu verkaufen, und das darf man ihm eigentlich, nach der jahrzehntelangen Inflationsperiode, durchaus nicht verübeln.