Hat man die Juli-Ausgabe der Reihe, der neunzehn Verlage in regelmäßigem Turnus einen Band beisteuern, aus der Hand gelegt, nämlich

Nikolai Lesskow: „Erzählungen“; Bücher der Neunzehn, Biederstein Verlag, München; 381 S., 7,80 DM,

geht es einem ähnlich wie nach manch einer Reise. Während der Fahrt scheinen einem diese oder jene Reisegenossen bemerkenswert; am Ziel aber vergißt man sie meist wieder schnell, denn die Begegnung war doch nicht eindrucksvoll genug.

Sieben ausgewählte Erzählungen aus dem Gesamtwerk des russischen Prosaikers, eines Zeitgenossen von Dostojewskij und Tolstoj, finden sich in dem Band. Der Herausgeber Johannes von Guenther merkt an, daß sie einen Überblick über die einzelnen Schaffensperioden des Autors gäben, der erst dreißigjährig zum Schreiben kam.

Weit ausholender Realismus ist das hauptsächliche Kennzeichen der ersten Erzählung „Pawlin“, die aus den literarischen Anfängen Lesskows stammt. Ein Doppelrahmen schließt die Ehegeschichte von einem alternden Herrschaftsportier und einem sehr jungen Mädchen „von Stand“ ein. „In Rußland geschehen merkwürdige Dinge“, heißt es an einer Stelle. So eingestimmt, nimmt man Voraussetzungen, Verlauf, Scheitern, der Ehe und die Flucht beider Partner ins Kloster zur Kenntnis. Es scheint aber, daß der mögliche Reiz der Erzählung in der deutschen Übertragung auf der Strecke geblieben ist.

Im russischen Original setzt Lesskow die Akzente mit Wortspielen, die die Übersetzung nicht wiedergibt (oder nicht wiedergeben kann?). Schon der Titel „Pawlin“ ist doppeldeutig. Er ist einmal der Name des Helden, und Pawlin ist außerdem das russische Wort für Pfau.

Wie „Pawlin“ sind „Das erlesene Korn“, „Figura“ und die „Teufelsaustreibung“ Momentaufnahmen aus dem russischen Leben des neunzehnten Jahrhunderts. Sie verlangen vom Leser einige intime historische Kenntnisse. Erklärende Fußnoten geben Hilfestellung, was die genannten zeitgenössischen Persönlichkeiten angeht. Eine Quasi-Intimität erreicht Lesskow, indem er die Helden meist damit einführt, daß er ihre richtigen Namen natürlich nicht verraten könne. Alle diese Geschichten mochten sich vorzüglich dazu geeignet haben, an russischen Kaminen erzählt zu werden.