Eine alte Dame:

An uns ist nicht gedacht in dieser neuen Stadt der jungen Ehepaare und der Kinder, aber die werden doch auch mal alt. Ich habe Mühe, die Steigung der Bogenbrücke zu erklimmen, die über die Alberf-Schütte-Straße in die nördlichen Nachbarschaften zu meiner Tochter führt. Wie wird das erst im Winter werden bei Glatteis?

Anwärter für das Aalto-Hochhaus:

Haben Sie diese spitzwinkligen Vogelbauer oder Telephonzellen gesehen, die in den Wohnraum hineingebaut sind und die Loggia bilden. Ich bin neugierig, wie es sich lebt in einer asymmetrischen Wohnung ohne Rechte Winkel.

Der Besitzer eines Eigenheimreihenhauses:

Es ist einfach komisch in meinem nach neuesten Erkenntnissen angelegten Zwergengarten zu sitzen und links auf Gartenzwerge, rechts auf eine Schrebergarfengemüseplanfage der Nachbarn zu blicken, aus der Kohlduft herüberweht.

