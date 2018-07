Die deutschen Börsen haben die politisch ereignisreichen Tage in leidlich guter Haltung überstanden. Es gab zwar rückläufige Kurse, aber keine Wiederholung der Schwächeanfälle vom vergangenen Monat. Damals hatte man versucht, den vermutlichen Ausgang der Berlin-Krise in den Aktienkursen zum Ausdruck zu bringen. Geht man von den Höchstkursen des vergangenen Jahres aus, dann wurde das Kursniveau bislang um rund 25 vH reduziert, in einer Zeit, in der es an anderen Börsen meist aufwärts ging und New York eine ungewöhnliche Hausse erlebte. Selbst wenn man unterstellt, daß in den hohen Kursen des vergangenen Jahres „viel Luft“ war, sie im Überschwang einer sehr langen festen Börsenperiode über das Ziel hinausgeschossen waren, so bleiben dennoch 10 bis 15 vH Verlust, die auf das Konto der Politik gehen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Börse das Berlin-Risiko schon seit Jahren kannte und die Aktien Berliner Unternehmen stets geringer bewertete als Papiere gleichartiger Unternehmen, die ihren Sitz in der Bundesrepublik haben.

Wenn heute in den Börsensälen von einem Berlin-Risiko die Rede ist, dann bezieht sich das nicht mehr allein auf die sogenannten Berlin-Werte, sondern auf die Frage, inwieweit die Bundesrepublik für das internationale Kapital noch einen „sicheren“ Platz darstellt. Die Schließung der Berliner Ostsektoren-Grenze war nach der starken Flüchtlingsbewegung erwartet worden; sie hat die Börse nicht überrascht. In den Kursen sind vermutlich auch noch einige andere einseitige Aktionen der Sowjets enthalten. Wer allerdings geglaubt hat, die militärischen Demonstrationen und der Besuch des US-Vizepräsidenten würden der Börse einen Kursauftrieb bringen, sah sich am Wochenbeginn enttäuscht. Das deutsche Publikum fühlte sich durch die militärischen Demonstrationen in Berlin beunruhigt. Es fürchtete eine Zunahme der internationalen Spannungen und löste sich auf breiter Front von deutschen Aktien. Dagegen blieben Abgaben von ausländischer Seite aus. Immerhin war man sich bewußt, daß militärische Aktionen noch nie ein günstiges Börsenklima geschaffen haben. So war es auch am Wochenbeginn.

Vieles spricht dafür, daß wir uns auch in den nächsten Wochen auf rein politische Börsen einstellen müssen. Harte Verhandlungen stehen in diesem Jahr noch bevor; sie werden sich in den Kursen widerspiegeln. Niemand erwartet infolgedessen schon in absehbarer Zeit eine nachhaltige Kurserholung, zumal sich die Fronten weiter verhärtet haben. Hinzu kommt noch die Bundestagswahl. Bislang glaubte man sich über den Ausgang keine Gedanken machen zu müssen. Jetzt ist man nicht mehr so sicher. Die Berliner Entwicklung hat auch in dieser Beziehung Unsicherheit gebracht.

Die ungelösten politischen Probleme überdecken zur Zeit alle traditionellen Anlageerwägungen. Sie können erst dann wieder Gewicht erhalten, wenn der Westen mit den Sowjets zu einem langfristigen Übereinkommen in Sachen Berlin gelangt ist (oder sich ein solches abzeichnet). Für diesen Fall macht man sich allerdings heute schon Gedanken, ohne daß dies bereits voll in den Kursen zum Ausdruck kommt. Dabei unterstellt man, daß die Bundesrepublik vor einer konjunkturellen Ruhepause steht. Schon jetzt hat sich das wirtschaftliche Wachstum merklich verlangsamt. Der Wettbewerb ist härter geworden, auch auf dem Gebiet des Exports, wo sich die DM-Aufwertung auf Teilgebieten als eine harte Belastung erweist. Da die Bundesrepublik mit einer neuen Rüstungsphase rechnen muß (Inangriffnahme einer Zivilverteidigung), kann die Konjunkturpause abgekürzt werden. Aber das wird man dann erst in den Geschäftsberichten für 1962 lesen können. Das Jahr 1961 wird an unserem „Wachstumsdenken“ zunächst erhebliche Abstriche machen. Schon jetzt kündigt sich eine Art Gewinnstagnation auf dem Gebiet der Chemie an, bei der Eisen- und Stahlindustrie ist es nicht viel anders. Von der Situation bei den Banken war bereits in der vorigen Ausgabe die Rede. Niemand denkt vorerst an eine Dividendenkürzung; die heutigen Sätze können auch dann bezahlt werden, wenn es noch erheblich schwieriger wird. Eingeschränkt wird die Selbstfinanzierung, d. h. es wächst der Zwang, sich Fremdkapital zu beschaffen. An Kapitalerhöhungen wird man deshalb nicht vorbeikommen. Schon das setzt eine pflegliche Behandlung der Aktionäre voraus.

Aber was nützt das alles, wenn das eingeforderte Kapital nicht vorhanden ist? In den vergangenen Jahren waren die Ausländer eine der Hauptstützen des deutschen Kapitalmarktes. Die deutschen Anleger waren oftmals nur „Mitläufer“. Jetzt, da das Interesse des internationalen Kapitals vornehmlich Wall Street gilt und auch deutsche Gruppen mehr als sonst Dollar-Aktien kaufen, fehlen diese Auftriebselemente.

Es muß jetzt nach einer neuen Basis gesucht werden, die sowohl der veränderten politischen Situation („Frontnähe“ der Bundesrepublik mit den sich daraus ergebenden Folgen) als auch dem abgekühlten Konjunkturklima Rechnung trägt. Die Kurse liegen schon um ein Viertel niedriger als im vergangenen Sommer. Sie haben also schon einiges eskomptiert. Das wirkt beruhigend. Eine weitere radikale Herabsetzung ist deshalb nur dann zu befürchten, wenn sich die Ausländer aus politischen Gründen veranlaßt sehen sollten, ihre deutschen Wertpapierportefeuilles überstürzt zu liquidieren. Kurt Wendt