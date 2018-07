Von Wolfgang Altendorf

Nach dem Tode des wegen seiner Umsicht und Tatkraft so sehr geschätzten Weingutbesitzers Jakobi wählte man Dr. Hans Fleischhauer, Notar und Rechtsanwalt, zum Ersten Beigeordneten in den Stadtrat. Weder der Bürgermeister noch die übrigen Räte ahnten auch nur im geringsten, welche Bedeutung dieses Ereignis haben sollte.

Die Wahl Dr. Fleischhauers war um so erstaunlicher, als er erst vor knapp drei Jahren zugezogen war; aber gegen die beiden anderen Wahlvorschläge hatten sich zwei gleichstarke und in ihren Absichten unerbittliche Gruppen gebildet. Einzig Dr. Fleischhauer, von dem man nicht allzuviel wußte, war für beide Parteien das erträgliche Übel. So hatte man sich schließlich zu dieser Verlegenheitslösung bereit gefunden. Fleischhauer war Jurist, und das – so einigte man sich – konnte nur von Vorteil sein.

Dr. Fleischhauer ahnte nichts davon. Man teilte ihm mit, daß seine Wahl einstimmig erfolgt sei. Das schmeichelte ihn über die Maßen! In seiner Phantasie sah er den Stadtrat bei der Nennung seines Namens sich wie ein Mann erheben, ja, er verstieg sich soweit, durchblicken zu lassen, er hätte das Amt selbstverständlich abgelehnt, wenn sich auch nur eine einzige Stimme gegen ihn erhoben hätte.

Das erste, was die neue Würde Dr. Fleischhauer bescherte, war eine schlaflose Nacht. Er prüfte sich, während Frau Evelyn, die Mutter seiner vier Kinder, neben ihm schlummerte, ob er der Aufgabe auch tatsächlich gewachsen sei. Es war eine jener theoretischen Bedenklichkeiten, mit denen sich rührige und tüchtige Persönlichkeiten dann und wann auseinanderzusetzen haben. Selbstverständlich konnte er das, was man von ihm erwartete – im Grunde erwartete man nichts von ihm – ohne weiteres erfüllen. Als Bürger der kleinen Stadt, wenn auch erst seit relativ kurzer Zeit, waren auch ihm mancherlei Mißstände zu Augen und Ohren gekommen. Beispielsweise mangelte es im unteren Stadtteil am Hafen an der Kanalisation, aber auch sonst gab es genug Dinge, die abzustellen, zu ändern oder zu verbessern waren.

Dr. Fleischhauer sah sich im Geiste während der Ratsversammlung das Wort ergreifen und scharf, in einer mit sarkastischen Pointen gewürzten Rede, die Mißstände geißeln, ihre schleunige Abstellung fordern. Als Humanist jedoch mit dem Leben großer Männer ausreichend vertraut, wurde ihm alsbald klar, daß er sich vorteilhafter einer einzigen großen Sache vermählen mußte, einer Aufgabe, deren schließliche Erfüllung ihm, soweit es die Stadtgeschichte betraf, Unsterblichkeit eintrug. Sie mußte populär genug sein, das Interesse auch des einfachen Mannes zu wecken, mußte also in ihrem Kern ein Übel enthalten, dessen Beseitigung nicht nur als angenehm und nützlich, sondern als eine Befreiung empfunden wurde. Bedauerlicherweise gab es weder Hungersnot noch Pest, aber es gab – und Dr. Fleischhauer rieb sich erfreut die Hände – eine Plage, über die sich alljährlich die Gemüter von Anfang August bis zum ersten Frost erregten. Sie bestand aus einem hellen Gezirpe, aus Stechen und Saugen – kurz, es handelte sich um die große Schnakenplage, die sich alljährlich nach den vernichtenden Schlägen der Winterfröste aus den Tümpeln des Wäldchens erneut und mit jedesmal überwältigender Kraft ergänzte.

Die Schnaken herrschten souverän in der Niederung, besonders dort, wo Busch, Strauch und niedriger Bewuchs die Schwüle in den Nächten festhielt, im Wäldchen und am Fluß. Auch bot das dichte Laub der Weinberge für die winzigen Plagegeister geschützten Unterschlupf. Während die Sonne sie tagsüber in einer gewissen Lähmung hielt, schwärmten sie mit Beginn der Dämmerung rein toll vor Blutdurst über dem Städtchen aus, fanden mit erstaunlichem Spürsinn Lücken, Löcher und Ritzen, um in die Behausungen einzudringen, ja, sie schienen den Grundriß der Häuser – um es so auszudrücken – „wie ihre Hosentasche“ zu kennen. Unfehlbar landeten sie in den Schlafräumen und überfielen ohne Unterschied des Standes die Schläfer. Von ihrem Wirken zeugten vorzüglich die Mückendrahtgeflechte, die durch diese Plage für die Fenster im Städtchen obligatorisch waren.