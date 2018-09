In zwei Phasen werde die Revolution in Japan ablaufen, so lautet die offizielle These der Kommunisten im Land der aufgehenden Sonne. In der ersten Phase müsse der Einfluß des amerikanischen Imperialismus gebrochen werden, in der zweiten die Herrschaft der japanischen Kapitalisten. Der Gast aus Moskau, Anastas Mikojan, der eine Woche lang durch Japan reiste, die sowjetische Handelsmesse in Tokio eröffnete, Tempel besuchte, Fernsehtürme bestieg und sich glänzend mit japanischen Geschäftsleuten unterhielt, tat alles, um seine Gesprächspartner die zweite Phase dieser Revolution vergessen zu lassen.

Viele kapitalistische Unternehmen in Japan hätten ihn, den Kommunisten, tief beeindruckt, erklärte der stellvertretende sowjetische Ministerpräsident. Der Handel zwischen Japan und der Sowjetunion könnte leicht ums Drei- oder Vierfache gesteigert werden, meinte er dann und schlug sogar vor, die beiden Staaten sollten gemeinsam eine Handelsoffensive einleiten, um der „Diskriminierung durch europäische Handelsgruppen zu begegnen“. Und er sprach auch von freundschaftlichen Beziehungen, die Moskau wünsche. Nur eines stehe dieser Freundschaft im Wege: der japanisch-amerikanische Sicherheitspakt, jenes „agressive Bündnis“, das aus einem „unweisen politischen Entschluß“ entstanden sei.

So konziliant Mikojan in Wirtschaftsfragen war, so hartnäckig versuchte er, den Japanern die Bündnislosigkeit schmackhaft zu machen. Er vergaß nicht die Drohung mit Raketen, die Japan vernichten könnten, wenn es weiter in der antisowjetischen Allianz bleibe und amerikanische Basen auf seinem Boden dulde. Und es fehlte auch nicht das lockende Versprechen, Japan könne bei einer Politik der strikten Neutralität mit der Rückgabe einiger durch die Sowjets besetzter Inseln rechnen.

Neutralität, atomwaffenfreie Zone – das war das Rezept, das Mikojan den Japanern zur Lösung aller Schwierigkeiten anbot. Es ist kein ungeschicktes Rezept für ein Land, in dem viele erfahren haben, was ein Atomkrieg bedeutet, und in dem es manche gibt, die den Pakt mit den USA als Fessel für die eigene politische Macht empfinden.

Die Regierung Ikeda hat Mikojan mit seinen Drohungen und Versprechungen nicht beeindruckt. Die sozialistische Opposition dagegen ist immerhin der Meinung, man sollte sich den sowjetischen Annäherungsversuchen aufgeschlossen zeigen. Und die Kommunisten hoffen, daß, wenn erst einmal die erste Phase der Revolution gelungen und das Bündnis mit den USA gelöst sei, auch die zweite Phase, die Beseitigung des Kapitalismus, nicht lange auf sich warten lasse. R. Z.