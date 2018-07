Der Bau eines Hauses gleicht heute oft einem Abenteuer, vor dem sich nicht nur die „ewig Vorsichtigen“ scheuen. Abschreckend wirken dabei aber vielfach nicht einmal die steigenden Bau- und Grundstückspreise, obschon auch sie nicht gerade zum Bauen ermuntern. Das größere Ärgernis ist vielmehr die Tatsache, daß der Bau eines Hauses den Durchschnittsbürger überfordert. Bauherr ist heute sozusagen ein Beruf für sich. Er kostet Zeit und Nerven. Und das zu einem guten Teil nur deshalb, weil der Bau eines Einfamilienhauses sich noch immer so vollzieht, als lebten wir im 19. Jahrhundert. Von Nationalisierung ist wenig zu sehen.

So ist es denn auch zu verstehen, daß sich die Hüter des Eigenheimgedankens, die Bausparkassen und das Bundeswohnungsbauministerium‚ mehr und mehr mit dem „Haus von der Stange mit dem Fertighaus befreunden. Die Kritiker, die den Fertigbau oft als eine unliebsame Konkurrenz betrachten, haben allerdings ein stichhaltiges Argument auf ihrer Seite: es sei zu teuer, nicht genügend erprobt und ungleich schwerer zu finanzieren als ein anderes Haus. Das ist richtig – oder besser gesagt: noch richtig –, denn solange das Fertighaus gewissermaßen von Hand nach Maß hergestellt wird, und die großen, kostensenkenden Serien fehlen, bleibt es ein Außenseiter.

Daß der Fertigbau in der Bundesrepublik noch weitgehend in den Anfängen steckt, bestätigt eine dieser Tage veröffentlichte Untersuchung über Einfamilien-Fertighäuser der Studiengemeinschaft für Fertigbau im Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW). Die Schrift bringt erstmals eine „vergleichende, objektive Darstellung von 20 Fertighauskonstruktionen, die in Deutschland hergestellt oder auf dem deutschen Markt angeboten werden“. Sie enthält keine Bewertung. Das ist denn auch das einzige Manko dieser erfreulichen Publikation. Die Studiengemeinschaft sieht jedoch selbst auch die Notwendigkeit einer Bewertung der Bauten, denn erst dann lassen sich Schlüsse in bezug auf Sicherheit, Lebensdauer und Beleihungsfähigkeit der Objekte ziehen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen in einem besonderen Fertighaus-Verzeichnis Veröffentlicht werden.

Immerhin läßt die Schrift schon soviel erkennen, daß die Kapazität der meisten Produzenten zur Zeit noch recht bescheiden ist. Bei mehr als einem Drittel aller Hersteller erreicht die für 1961 angegebene Kapazität nicht einmal 100 Häuser. Die größten Kapazitäten weisen die Produzenten von „Schwedenhäusern“ auf, wobei eine Firma für 1961 rund 2 000, die andere 1 500 Häuser nennt. Ob dieses Volumen, das in beiden Fällen die bisherige Produktion bei weitem übertrifft, auch hergestellt und verkauft wird, bleibt abzuwarten. Und die Preise? Sie schwanken je nach Ausstattung zwischen 170 und 575 DM je Quadratmeter bebaute Fläche.

Diese breite Skala zeigt die Vielfalt des bereits Möglichen. Sehr viel einheitlicher ist das Finanzierungsschema: ein Drittel der Kosten sind in der Regel bei der Auftragserteilung, die restlichen zwei Drittel bei Lieferung (oder nach Montage) und nach der Fertigstellung fällig. Daß fast durchweg 30 vH bereits bei der Auftragserteilung zu zahlen sind, offenbart zweierlei: die verhältnismäßig dünne Kapitaldecke der Hersteller und die damit vergleichsweise hohen Anforderungen an das Eigenkapital des Fertighaus-Interessenten. Wer dem Fertighaus in Deutschland zum Durchbruch verhelfen will, muß sich vor allem über diesen zwangsläufigen Zusammenhang Gedanken machen. lz