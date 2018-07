RADIO BREMEN Freitag, 18, August, das Hörspiel:

„Die wundersame Schustersfrau“

Sie ist eine spitzzüngige kleine Temperamentsbestie, die achtzehnjährige Frau des dreimal so alten Schusters. Immer gibt sie den Ton an, immer muß sie das letzte Wort haben. Kein Wunder, daß ihr nicht eben energiegeladener Mann bald die Waffen streckt und Reißaus nimmt. Was tut sie nun, die kleine Schustersfrau? Allen Freiern, die heranschwärmen, allen Philistern, die über sie lästern, schlägt sie ein Schnippchen. Sie wartet treu und geduldig auf den geliebten Mann, der eines Tages tatsächlich zurückkehrt – in der Verkleidung eines Puppenspielers.

„Die wundersame Schustersfrau“. ist ein liebenswertes Geschöpf des beinahe schon klassischen spanischen Dichters Federico Garcia Lorca, der am 19. August 1936 von Falangisten ermordet wurde. Radio Bremen brachte die „tolle Posse“ am Vorabend des 25. Todestages des Andalusiers in einer Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks (Übersetzung: Enrique Beck, Funkbearbeitung: Fred von Hoerschelmann).

Eine Posse im landläufigen Sinn ist dies Werk bei aller Volkstümlichkeit eigentlich nicht, vielmehr eine Mischung aus Lehrstück, Romanze und Märchenspiel: sehr moralisch, doch ohne die geringste Spur von Moralin.

In der flotten Inszenierung von Claire Schimmel spielte die quicklebendige Julia Costa die Titelrolle. Man glaubte ihr jedes Wort. Hans Mahnke überzeugte als ruhiger, gutmütiger Schuster.

hod