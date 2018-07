Die Straße von Klais zum Schloß ist zum, Glück noch immer nicht asphaltiert, privat und schmal, von einer Barriere versperrt, an der man drei Mark zu entrichten hat. Noch immer endet sie auf dem unendlichen Grün der Elmau, von wo aus Fußpfade und schmale Karrenwege sich durch die Wälder, zu den Seen und über die Berge winden. Vier Fünftel der hier Spazierenden sind Gäste des Schlosses; sie grüßen sich, anfangs etwas unsicher, später mit einem Lächeln des Einverständnisses.

In den letzten Jahren hat sich wieder allerhand geändert. Im Müller-Haus hat man eine hübsche Bar Tessiner Charakters in den Keller gebaut, eine verschwiegene Ausweichstelle für Cha-Cha-Cha-Tänzer. Die Schloßbibliothek ist durch moderne Möbel und einen Kamin aufgehellt; der Dachgeschoßbrand des Jahres 1957 hat dazu geführt, daß man an die Stelle der früheren Schlafsäle sehr reizende kleine Appartement; mit Duschbädern eingebaut hat. Der hochgekletterte Elektrizitätsbedarf („vor zehn Jahren hatten wir Birnen von 25 Watt, und wenn die Bettlampe angeknipst wurde, schaltete sich das Deckenlicht aus“) wird demnächst zum Bau eines Stausees führen, mit dem sich praktisch ein hausnahes Schwimmbecken verbinden läßt. Die Notwendigkeit ständigen Umbauens und Verbesserns bringt dauernd neue Aufgaben.

Schloß, Müllerhaus und Gut können zusammen fast 300 Gäste unterbringen; man rechnet mit einer Durchschnittsbelegung von 65 vH. Von den Leitern bis zum Kleinbusfahrer arbeiten 100 bis 110 Angestellte für das Wohl dieses noch immer einzigartigen Hauses. Was ist geblieben – was ist geschwunden?

Diejenigen, die seit Jahrzehnten herkommen und sich folglich mit einer Mischung aus rührender Anhänglichkeit und leichter Prätention als die „alten Elmauer“ bezeichnen, finden, daß im Grunde alles beim alten geblieben sei. Manche Neulinge staunen, daß der Gründer des Hauses, Johannes Müller, schon elf Jahre tot ist. Sie haben nebelhafte Vorstellungen von altdeutschen Tänzen, hübschen Helferinnen (statt Angestellten) und abendlichen Vorträgen. Die Tänze sind (bei den Festabenden im Schloß) geblieben; die adretten Helferinnen in Speisesaal, Trinkstübl, Teesalon und Zimmerdienst sind auch noch da. Neuerdings kann ihnen die Elmauer Zeit als Praktikum für einschlägige Frauenberufe angerechnet werden. Aber Vorträge gibt es nicht mehr. Dafür um so mehr Musik. Da sich für Johannes Müller kein Wort-Nachfolger fand, hat die Einrichtung der Musikabende und Musikwochen nach seinem Tode immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Es ist natürlich sehr leicht, das ganze Elmau-System mitleidig oder spöttisch abzulehnen. In manchen Monaten hat man den Eindruck, in eine gutbesuchte Tagung älterer Damen geraten zu sein sie bilden das Hauptkontingent der Zwischensaison – zu anderer Zeit, vor allem zu Weihnachten, machen die Jahrgänge unter 35 fast die Hälfte der Gäste aus. In den stilleren Zeiten trifft man übrigens auch eine Anzahl Studenten, erholungsbedürftige und minderbemittelte, für die das Internationale Studentenwerk und der „Freundeskreis Elmau“ gemeinsam der Verwaltung den Selbstkostenpreis zahlen. Schließlich werden im Schloß, wiederum während der ruhigen Monate, Tagungen abgehalten, wie zum Beispiel in diesem Frühjahr das Seminar des Internationalen Studentenklubs München über „Entwicklungsländer und Probleme“, an der Weiße wie Farbige teilnahmen (10 von 100 Gästen sind Ausländer).

Auch die Gruppe 47 hat dort schon getagt, ebenso die Stuttgarter Gesellschaft „Arzt und Seelsorger“, die in ihrem Bericht die wohltätige Einwirkung der ruhevollen Natur betonte. Auch der außerhalb stehende Gast kann zuhören und je nachdem mitdiskutieren.

Die zwei von den vielen Kindern Johannes Müllers, denen er die Fortführung seines Werkes anvertraut hat, bemühen sich, der Elmau das zu erhalten, was der Vater als den Hauptsinn ansah: die „mitmenschliche Beziehung“. (Sie stehen selbst jeden Tag eine kurze Zeit zum Kennenlernen und je nach Bedarf auch eine längere zur Aussprache zur Verfügung.) Der Tanz, an dem nach wie vor das gesamte Hauspersonal teilnimmt, die täglich wechselnde Tischordnung sollen dazu verhelfen, wie schon vor vierzig Jahren, den Kontakt zu erleichtern. Manchen liegt das nicht; sie reisen wieder ab – wie etwa weibliche Wesen, die auf die Begegnung mit dem Mann ihres Lebens oder wenigstens ihrer Ferien gerechnet hatten. Da aber die Damen stets in der Überzahl sind, erweist sich die Hoffnung im allgemeinen als trügerisch. Andere kommen immer wieder. Beim erstenmal kann es geschehen, daß ihnen zumute ist wie dem Passagier, der den letzten freien Platz im Eisenbahnabteil beansprucht; sie fühlen sich einer geschlossenen Front gegenüber, die von den „alten Elmauern“ gebildet wird. Mit ein bißchen Initiative sitzen sie aber bald wie auf einem Stammplatz. Niemand erhält hier auf eine freundliche Anrede eine ablehnende Antwort. Wer sich in die. Gemeinschaft begibt, muß auf irgendeine Art daran teilnehmen. Gemeinschaft ist schließlich – neben der Natur, der Ruhe und der Musik – ja das, was die Elmau-Gäste suchen. Bekanntlich kann man im Leben erfolgreich sein und sich trotzdem vereinsamt fühlen ...

Es wird so viel von der seelischen Not der Alleinstehenden gesprochen und so viel über die Lebensschwierigkeiten unseres Frauenüberschusses, vor allem der älteren Jahrgänge, geschrieben. Offenbar hat es das schon immer gegeben, sonst wäre der Erfolg des Elmau-Gedankens gar nicht möglich gewesen. Heute, wo diese Nöte viel größer geworden sind, scheint ein Haus dieser Art erst recht am Platz. Man könnte mehr solcher „Häuser der Begegnung“ brauchen. Aber man kann sie nicht aus der Erde stampfen – sie müssen gewachsen sein. Martha Maria Gehrke