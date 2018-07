O. F. N. S., Luanda, im August

Sobald es dunkel war, gingen wir hinein ins Haus und zogen die Vorhänge zu. Nach einer Weile kam unser Besucher hinten durch den Garten: ein Neger, ungefähr 25 Jahre alt, sauber gekleidet, gebildet. Er litt unter einem nervösen Zucken, das er sich in dem harten letzten halben Jahr geholt hat.

Eigentlich kam er wegen einer Angelegenheit zu mir, die seine Stellung betraf. Als sie erledigt war, brachte ich ihn auf die Dinge, die er als Augenzeuge miterlebt hatte, und er fing an zu erzählen. Es war eine lange Geschichte – viel zu lang, als daß er sie an jenem Abend hätte vollenden können: ein so ausgedehnter Besuch eines gebildeten Afrikaners bei einer weißen Familie konnte für uns alle gefährliche Folgen haben.

Seine Geschichte begann an jenem Januartag 1961, an dem einige portugiesische Polizisten beigesetzt wurden, die bei einem Ansturm auf das Gefängnis in Luanda getötet worden waren. Eine riesige Menge von Weißen nahm an dem Begräbnis teil, verlor plötzlich die Nerven und schoß blindlings auf die anwesenden Schwarzen. Und sie endete mit der Schilderung jenes Abends, an dem in Luanda die Nachricht von der Ermordung portugiesischer Familien in Ucua eintraf. Damals zogen, bewaffnete Europäer in das Negerviertel, schossen wahllos auf Afrikaner und brannten ihre Häuser nieder.

Ich hätte gern mehr gehört. Aber noch ein Zusammentreffen – das wäre zu riskant gewesen. So schlug ich dem Afrikaner vor, er möge, was noch zu sagen sei, in einem Brief zusammenfassen und ihn mir zu nächtlicher Stunde an einem verabredeten Ort übergeben. Hier ist der Wortlaut dieses Briefes, den mir der junge Neger trotz Gefahr für Leib und Leben zusteckte – ein Brief, der die Befürchtungen und Hoffnungen eines Afrikaners in Angola im August 1961 wiedergibt. Er hat folgenden Wortlaut:

„Da alle Welt fragt, was hier in Angola passiert, werde ich Ihnen die Ereignisse in meinem Lande ausführlich berichten.

Angola ist ein afrikanisches Land, das seine Zukunft selbst bestimmen möchte wie alle anderen Länder der Erde. Ich und meine Landsleute sind bereit, die Zukunft unseres Landes mit unserem Leben zu verteidigen.