Eine Frage beherrscht in diesen Wochen das Gespräch in den Büros der westdeutschen Stahlindustrie: Rollt die Woge der Stahlkonjunktur, auf deren Höhe es sich so gut produzieren und verkaufen ließ, aus oder flacht sie nur ab? Ist der Tendenzumschwung am Stahlmarkt in Sicht oder ist lediglich eine Beruhigung eingetreten, eine wohlverdiente Pause nach fast zweijährigem Boom mit teilweise hektischen Ausschlägen nach oben? In den Verkaufskontoren der Hüttenwerke an Rhein und Ruhr ist es in der Tat ruhiger geworden. Zwar halten sich die Auslieferungen der Werke nach wie vor auf dem unverändert hohen Stand des Vorjahres, aber die Auftragseingänge sind spürbar kleiner geworden. Die Neubestellungen für Walzstahl lagen im Monatsdurchschnitt des ersten halben Jahres 1961 bei 1,588 Mill. t, gegenüber 1,676 Mill. t im Jahre 1960. Der Rückgang beruht fast ausschließlich auf rückläufigen Zahlen im Inlandsgeschäft, das um runde 100 000 t pro Monat geschrumpft ist. Die Auslieferungen hielten sich dagegen mit insgesamt 1,656 Mill. t Walzstahl auf der Höhe des Vorjahres.

Zum ersten Male seit der Absatzkrise des Jahres 1958 erlebt die westdeutsche Stahlindustrie wieder den Zustand, daß die Lieferungen höher sind als die neu hereinkommenden Aufträge. Sie liegen im Schnitt der ersten sechs Monate um etwa 3,5 vH über dem Bestellzugang. Im Krisenjahr 1958 hatten die Hütten an Rhein und Ruhr rund 9 vH mehr verkauft als neu verbucht! Die Tendenz ist also trotzdem unverkennbar. Insbesondere noch dann, wenn man den Beginn des Stahlbooms im Jahre 1959 als Vergleichsmaßstab nimmt, als die Auftragseingänge der westdeutschen Hütten um nicht weniger als 14 vH über den Lieferungen gelegen haben. Das Ergebnis der jüngsten Entwicklung ist ein schrumpfender Auftragsbestand, der am 1. Juni 1961 mit 4,6 Mill. t zwar immer noch ein stattliches Polster darstellt, aber immerhin gegenüber dem Status zu Beginn dieses Jahres rund 700 000 t Walzstahlaufträge eingebüßt hat.

Von „besorgniserregenden Abschwächungsten-. denzen“ will man im Revier indessen nichts wissen. Die Stahlindustrie sieht keinen Tendenzumschwung, sondern lediglich eine Beruhigung des Marktes, für die sie ihre eigene – recht plausible – Erklärung hat: Was gegenwärtig in den Auftragsbüchern der Hüttenwerke steht, reicht für eine Beschäftigung für 2 bis 2 1/2 Monate. Das ist eine durchaus solide Rückendeckung für die Disposition der Produktion, wenn auch nicht vergleichbar mit der Auftragsschwemme der letzten Jahre. Überhaupt – so ist in Gesprächen mit Männern der Stahlindustrie immer wieder zu hören – gehören die langen Lieferfristen in der Schwerindustrie der Vergangenheit an. Durch den Kapazitätsausbau der letzten Jahre sind die westdeutschen Hüttenwerke in der Lage, sich den zunehmenden Bedarfswünschen anzupassen. Lange Wartezeiten erübrigen sich damit für die Stahlverbraucher, in deren Dispositionsgewohnheiten sich ein grundlegender Wandel vollzieht. Von den Stahlerzeugern wird diese Entwicklung zu „normalen“ Lieferfristen – die für die Bundesrepublik zwar neu, in andern Stahl-Ländern aber schon seit langem zum Geschäft gehören – begrüßt, obwohl sie ohne Zweifel eine größere Beweglichkeit auch in der Produktion erfordert.

Für die Stahlindustrie ergibt sich heute noch keine Notwendigkeit, die Produktion zu brensen; jedoch werden bereits gern hier und dort Reparaturen an den Produktionsanlagen vorgenommen, die in den heißen Monaten des Booms unterbleiben mußten. Da der Stahlbedarf weiter steigt, rechnen sich auch die Stahlerzeuger weitere Wachstumschancen aus. Allerdings gehören nicht nur die langen Lieferfristen dieser Branche, sondern auch die extrem hohen Zuwachsraten zunächst der Vergangenheit an. Nmn.