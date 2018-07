Man hat sich in der Öffentlichkeit daran gewöhnt, Entwicklung der Personalkosten nach den abgeschlossenen Tarifen für Löhne und Gehälter zu beurteilen; diese haben seit Jahren eine stetige, aber – auf den ersten Blick – nicht übertriebene Steigerung erfahren. In den Buchhaltungen der Unternehmen aber sieht die Entwicklung der Arbeitskosten wesentlich anders aus. Die Löhne und Gehälter sind nur die Grundlage des Personalsaufwandes, der sich durch ständig wachsende zusätzliche Leistungen lawinenartig vergrößert, während gleichzeitig die Arbeitszeit zurückgeht.

Ein Schaubild im Geschäftsbericht der Salamander AG, Kornwestheim, für das Geschäftsjahr 1960 stellt diese Entwicklung für die letzten 5 Jahre dar. Das Auseinanderlaufen der Entwilcklungslinien für die Zahl der Beschäftigten, die Produktion, den Personalaufwand und die durchschnittlichen Personalkosten je Arbeitsstunde legt hier Probleme offen, an die bisher offensichtlich wenig gedacht worden ist.

In diesem Schaubild sind diese 3 Produktivitätsfaktoren für das Jahr 1955 = 100 gesetzt und die Kennziffern für die darauffolgenden 5 Jahre errechnet. Dabei ergibt sich, daß bis zum Jahre 1960 die Zahl der Beschäftigten auf 111 und die Produktion auf 125 angestiegen sind. Das ist nichts Neues und charakterisiert die allgemeine Produktivitätssteigerung durch besseren Maschineneinsatz. In der gleichen Zeit steigt der Personalaufwand, d. h. die Löhne, Gehälter und sozialen Abgaben, auf 167, worin neben den Tariferhöhungen auch die Ausweitung der Sozialleistungen, insbesondere durch die soziale Neuordnung des Jahres 1957, ihren Niederschlag findet. Im allgemeinen bilden diese 3 Ziffern auch die Grundlage zur Beurteilung der Produktivität. Neu für die breite Öffentlichkeit ist aber das Ansteigen der durchschnittlichen Personalkosten je Arbeitsstunde auf 193 vH des Standes von 1955. Während also der Personalaufwand in dieser Zeit um etwa zwei Drittel angewachsen ist, haben sich die durchschnittlichen Personalkosten je Arbeitsstunde fast verdoppelt.

Mit anderen Worten sind die durchschnittlichen Personalkosten je Arbeitsstunde etwa um die Hälfte mehr gestiegen als der Personalaufwand. Ein Vergleich der einzelnen Jahre ergibt ein stetig größer werdendes Auseinanderklaffen von Personalaufwand und Personalkosten je Arbeitsstunde. Lagen in 1956 die Personalkosten je Arbeitsstunde noch um 5 Punkte über dem Personalaufwand, so ist der Abstand bis zum Jahre 1960 auf 28 Punkte gestiegen.

Wo liegen die Ursachen? Die Lawine der steigenden Personalkosten beginnt bereits bei den gesetzlichen Sozialleistungen‚ die keineswegs einfach dem Lohn- und Gehaltsaufwand folgen, sondern weit schneller steigen, weil jede Tariferhöhung zu höheren Beitragsklassen führt, in die auch die Arbeitgeber über ihren Anteil einbezogen werden. Soweit von den Unternehmungen freiwillige soziale Leistungen gewährt werden, wachsen auch diese erfahrungsgemäß in der Regel schneller als die Lohn- und Gehaltssummen, weil der Kreis der Berechtigten ständig wächst und das Ausmaß der Zuwendung zunimmt.

Von größerer Bedeutung ist auch die Mechanisierung und Rationalisierung, die teils Arbeit einspart, dafür aber an anderer Stelle zusätzliche Arbeit hervorruft. Die Arbeitsvorbereitung bedingt stetig mehr und vor allen Dingen teuerere Arbeitskräfte. In jüngster Zeit ruft schließlich auch die starke Fluktuation der Arbeitskräfte große zusätzliche Kosten hervor. Es entstehen Anlernkosten, die sich produktiv nicht auszahlen. Die ausländischen Arbeitskräfte müssen aus immer größeren Entfernungen herangeholt werden. Ihre soziale Betreuung verursacht einen zusätzlichen Aufwand. Und diesen steigenden Personalkosten steht dann die schrumpfende Arbeitszeit gegenüber.

Die Verhältnisse liegen natürlich in den einzelnen Wirtschaftszweigen unterschiedlich, weil die jeweiligen Lohnintensität des Produktionsvorganges auch das Ausmaß des zusätzlichen Personalaufwandes bestimmt. Jetzt wird deutlicher, warum gerade die lohnintensiven Unternehmen so schwer mit der Arbeitszeitverkürzung fertiggeworden sind und warum gerade hier auch kräftige Produktionserhöhungen keinen Kostenausgleich mehr gebracht haben, so daß man auf Preiserhöhungen ausweichen mußte. G. P.