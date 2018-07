Sorgen bereitet der Rhein-Main-Donau AG (München) der Fortgang der Arbeiten am Kanalstück Bamberg-Nürnberg. Die Schwierigkeiten liegen im neuen Wasserhaushaltsgesetz, im Grunderwerb und in inzwischen erledigten Bestrebungen, die Trassenführung erneut aufzurollen. Die Finanzierung dieses Kanalabschnittes ist 1961 und 1962 noch alleinige Aufgabe der Gesellschaft. Bund und Bayern werden erst 1963 Beiträge zur Verfügung stellen. Der Schwerpunkt des Bauprogramms ist auch im laufenden Jahr noch die Fertigstellung der Mainkanalisierung, die zügig vorangeht. Mit dem Anschluß Bambergs an die Großschiffahrt ist noch in diesem Jahr zu rechnen. Die Finanzierung des Bauprogramms erfolgt zu etwa vier Fünfteln aus eigener Kraft.

Die Stromerzeugung war im ersten Halbjahr 1961 um 19 vH (rd. 130 Mill. kWh) höher als im ersten Halbjahr 1960. Die Stromabgabe belief sich bis zur Jahresmitte auf rd. 818 Mill. kWh. Der weitere Ausbau der Kraftwerkskapazität ist Am Gange. Das letzte von der Gesellschaft für eigene Rechnung zu errichtende Mainkraftwerk Ottendorf ist im Bau. An der oberen Donau wird ein sechstes Kraftwerk von der Tochtergesellschaft Obere Donau Kraftwerke AG (ODK) erwogen, so daß sich die installierte Leistung der ODK-Kette auf 52 000 kWh und die Jahresarbeit auf rd. 290 Mill. kWh erhöhen werden.

Die Finanzierung des Kraftwerksbauprogramms erfordert eine weitere Kapitalerhöhung der Gesellschaft um 14,4 Mill. DM, die im nächsten Jahr beschlossen werden soll als zweite Phase der bereits 1950 abgesprochenen Verdoppelung des damaligen Aktienkapitals, von rd. 45,0 Mill. DM. Die 1958 beschlossene Kapitalerhöhung um 14,4 Mill. DM wird Ende d. J. mit der Einzahlung der letzten 25prozentigen Raten durch den Bund und Bayern abgeschlossen sein.

Die Investitionen im RMD-Gesamtbereich beliefen sich seit der Währungsreform bis Ende 1960 auf rd. 638 Mill. DM, davon entfielen rd. 304 Mill. DM auf Schiffahrtsanlagen und rd. 334 Mill. DM auf Kraftwerke und das sonstige Anlagevermögen. Die Mittel stammten zu einem Drittel aus den öffentlichen Haushalten und zu zwei Dritteln von der Gesellschaft. Als Gesamtergebnis 1960 sind die für die Großschiffahrtsstraße erwirtschafteten Konzessionsleistungen von rd. 13,7 (11,6) Mill. DM anzusehen. V. D.