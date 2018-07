Die Atlas-Werke AG, Bremen, erzielte im Geschäftsjahr 1960 einen Umsatz von 71 Mill. DM und mußte damit im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzschwund von 11 Mill. DM hinnehmen. Diese Einbuße ist ausschließlich der Schifffahrtsflaute zuzuschreiben, in deren Gefolge die Werft-Abteilung des Unternehmens weniger Neubauten abliefern konnte. Trotzdem ist es gelungen, den Auftragsbestand über den des Vorjahres hinaus zu steigern. Im Zusammenhang mit der rückläufigen Bautätigkeit der Werften im In- und Ausland hat der Zugang an Aufträgen über Schiffshilfsmaschinen nachgelassen. Die Leitung des Unternehmens, das Organtochter der Hugo Stinnes Industrie und Handel GmbH, Bremen/Mülheim ist, die über 80 vH des Kapitals von 14 Mill. DM hält, führt dies auf DM-Aufwertung zurück.

Im Apparatebau, in der Elektromechanik, der Meß- und Analysentechnik sowie bei Baustoffmaschinen konnte der Auftragsbestand im Berichtsjahr weiter gesteigert werden. Allein dies zeigt, daß die Bestrebungen, die Ausnutzung der Werksanlagen unabhängiger von der Schiffbaukonjunktur zu halten, gute Fortschritte gemacht haben. So zeigt auch der zusammengefaßte Auftragsbestand des Werkes Bremen am Ende des Berichtsjahres eine ausgesprochene Spitze. Im Zusammenhang damit wurden die Investitionen systematisch fortgeführt, sie erreichten im Werk Bremen in 1960 rd. 2,75 Mill. DM.

Das Anlagevermögen steht einschließlich der Beteiligungen mit 78,24 (67,71) Mill. DM zu Buch, darunter Sachanlagen mit 69,21 (59,47) Mill. DM. Die Hugo Stinnes Industrie und Handel GmbH wird an die freien Aktionäre abermals 8 vH Dividende ausschütten. Die HV am 30. August soll unter anderem genehmigtes Kapital bis zur Höhe von weiteren 6 Mill. DM beschließen. Sml.