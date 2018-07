Da läßt Ulbricht Stacheldraht quer durch Berlin ziehen und mitten in der deutschen Hauptstadt seinen Betonvorhang niedergehen, da stecken wir in der gefährlichsten außenpolitischen Krise seit 1948, da kann auch der Blinde mit dem Krückstock fühlen, daß wir harten Zeiten entgegengehen – und was geschieht in der Bundesrepublik? Rücken wir zusammen? Blasen wir den Wahlkampf ab, der über Nacht unwirklich geworden ist, unangebracht und so unnötig wie ein Kropf? Reißen wir die Mauern der Parteien-Mißgunst nieder, die auf unserer Seite des Betonvorhanges Deutsche von Deutschen trennen?

Nein – nichts von alledem. Business as usual ist die Parole. Wahlkampf wie vorher: Immer feste druff! Persönliche Fehden mit dem politischen Gegner wurden lustig fortgesetzt, als sei nichts geschehen; der Brandt-Brief an Kennedy wird in einen würdelosen Disput hineingezerrt. Dürfen wir uns dann verwundern, wenn die britische und amerikaische Presse die tiefe Beunruhigung, die Erschütterung der Deutschen über die Vorgänge in Berlin als Ergebnis wahltaktischer Manöver abzutun versucht? Sie tut unrecht daran – aber unrecht tun hierzulande auch alle diejenigen, die solch abwegigen Auslegungen durch ihre unbekümmerte Wahlkampflust Vorschub leisten.

Nicht derlei forsche Unbekümmertheit tut heute not, sondern Sammlung und Gelassenheit. Churchill schrieb im Mai 1945 an Truman: „Ich weiß noch nicht, wann die Parlamentswahlen stattfinden werden; ich sehe jedoch keinen Grund, weshalb sie unsere für die Erledigung staatsmännischer Pflichten erforderliche Bewegungsfreiheit einschränken sollten...“ .Th.S.