Bei der Deutscher Herold Allgemeine Versicherungs-AG erreichten die Beitragseinnahmen die Summe von 21,68 Mill. DM (+ 20 vH). Das gute Ergebnis ermöglicht es der Gesellschaft, aus dem Jahresgewinn von 1,75 (1,5) Mill. DM die Rücklagen durch die Zuweisung von rund 1,3 Mill. DM erneut zu verstärken. – Aktionärsdividende 14 (12 vH). Die weitere Entwicklung wird wird von der Gesellschaft günstig beurteilt. Die Hauptversammlung hat im Hinblick darauf der Erhöhung des Grundkapitals auf 4 (3) Mill. DM zugestimmt.

In der Hauptversammlung der Gladbacher Feuerversicherungs-AG wurde beschlossen, aus dem Reingewinn des Geschäftsjahres 1960 eine Dividende von 14 vH sowie einen Jubiläumsbonus von 4 vH auf das eingezahlte Grundkapital zu verteilen. Außerdem wurde beschlossen, das jetzige Aktienkapital von DM 3 204 000,– nach Abrundung auf 3 200 000,– auf DM 4 000 000,– zu erhöhen. Es soll auf jede alte Aktie über nominell DM 400,– eine neue Aktie über nominell DM 100,– zum Parikurs ausgegeben werden. Die alten und die neuen Aktien werden mit 75 vH eingezahlt sein. In dem bisher verlaufenen Teil des Jahres 1961 war der Beitragszugang befriedigend. Er betrug 16,24 vH und lag damit nicht unwesentlich über dem Steigerungssatz in dem entsprechenden Teil des Vorjahres. Die Steigerung erstreckt sich nicht nur auf die HUK-Zweige, sondern auch auf die Sachzweige.

Bei der Gladbacher Lebensversicherung AG wurde beschlossen, aus dem Gewinn des Geschäftsjahres 1960 eine Aktionärdividende von 12 vH zu verteilen. Der Vorstand berichtete über eine befriedigende Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr.

Bei der Deutscher Herold Volks- und Lebensversicherungs-AG ergab sich ein Zugang des Versicherungsbestandes von 132 (128) Mill. DM. Die Aufwärtsentwicklung zeigt sich auch in der um 14 vH auf 81,7 (71,6) Mill. DM angewachsenen Beitragseinnahme. Zusammen mit der Deutscher Herold Allgemeine stellt sich die Beitragseinnahme 1960 auf 103,4 Mill. DM. Bei den Vermögenserträgen ist eine Steigerung um 3,2 Mill. DM auf 26,2 Mill. DM festzustellen, die wesentlich zur Erhöhung des Überschusses beitrug. Die Aktionäre erhalten wie im Vorjahr 12 vH Dividende. Die Hauptversammlung hat beschlossen, das Grundkapital dem weiter gestiegenen Geschäftsvolumen anzupassen und es aus Gesellschaftsmitteln auf 3,6 Mill. DM (2,4 Mill. DM) zu erhöhen.

Bei der Braunschweigischen Lebensversicherung AG zeigt das Neugeschäft in der Großlebensversicherung mit 70 Mill. im Jahre 1960 (1959: 61 Mill.) eine gute Steigerung. In Kleinleben ist ein geringerer Zugang zu verzeichnen. Der Versicherungsbestand erreichte Ende 1960 DM 585,5 Mill. und hat inzwischen die 600-Millionen-Grenze überschritten. Die am 23. 6. 1960 (HV) beschlossene Kapitalerhöhung wurde in der Zwischenzeit durchgeführt und hat zu einer Verstärkung der Eigenkapitalbasis geführt. Das Grundkapital von 1,5 Mill. (eingezahlt mit DM 1 Mill.) wird durch offene Rücklagen von gleichfalls DM 1,5 Mill. ergänzt. Die Aktionärdividende wurde für 1960 auf 12 (11) vH festgesetzt.

Die Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft kann auch für 1960 von einem beachtlichen Prämienzuwachs und einem erfolgreichen Geschäftsverlauf berichten. Ihr Grundkapital beträgt jetzt 10 (3,5) Mill. DM, nachdem die Mitte 1960 beschlossenen Kapitalerhöhungen von zusammen 6,5 Mill. DM – davon 1,5 Mill. DM aus Gesellschaftsmitteln – abgewickelt sind. Im direkten Geschäft ist mit 16,3 vH die seit 1948 höchste Zuwachsrate an Prämieneinnahmen zu verzeichnen, die zusammen mit der Prämiensteigerung von 1,4 vH im indirekten Geschäft zu einem Gesamtprämienaufkommen von 81,5 Mill. DM geführt hat. Davon entfallen auf die Feuerversicherung 26,3 vH, auf die übrigen Sachversicherungszweige 17,1 vH, auf die Haftpflicht- und Unfallversicherung 11 vH und auf die Kraftfahr-Sparten 45,6 vH. Mit Ausnahme der Feuerversicherung, die im Industriesektor wieder sehr ungünstig verlaufen ist und der verlustbringenden Haftpflichtversicherung, haben ein zwar branchenweise unterschiedlicher, im ganzen besserer Schadenverlauf, eine verringerte Kostenquote und kräftig erhöhte Vermögenserträge trotz größerer Steuerbelastung zu einem wesentlich günstigeren Gesamtergebnis als im Vorjahr geführt. Der Überschuß des Geschäftsjahres betrug rd. 2,74 Mill. Hiervon wurde ein Betrag von rd. 2,682 Mill. der Rückstellung für Beitragsrückerstattungen zugewiesen, das sind 97,88 vH. Von dem Rest von 58 000 DM wurde laut Beschluß der Hauptversammlung u. a. eine Dividende von 10 vH an die Aktionäre auf das eingezahlte Kapital ausgeschüttet. Die Hauptversammlung hat eine Erhöhung des Grundkapitals von 1,505 auf 3,01 Mill. DM im Hinblick auf den größer gewordenen Umfang der Gesellschaft beschlossen.

Von der Hauptversammlung der Hermes Kreditversicherungs-AG, Hamburg-Berlin, wurde der Abschluß für 1960 gebilligt. Von dem Gesamtgewinn von 1,43 (1,219) Mill. wird eine Dividende von 14 (12) vH auf das eingezahlte Stammaktienkapital von 5,4 Mill. ausgeschüttet, die freie Rücklage um 0,5 (0,4) Mill. verstärkt. Auch im laufenden Jahr hat sich das eigene Versicherungsgeschäft des Hermes in allen Geschäftszweigen befriedigend entwickelt. Die Prämieneinnahme ist trotz des noch anhaltenden Drucks auf die Prämiensätze gestiegen. Die Liquidität ist günstig. Die Vermögensanlagen konnten weiter verstärkt werden. Für 1961 ist ein befriedigendes Ergebnis zu erwarten.