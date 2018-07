Wenn man einmal ein Musterbeispiel für die völlige Unmöglichkeit der Umwandlung, eines Schauspiels in ein Hörspiel vorführen will, so darf die Sendung des Kleistschen „Amphitryon“, für den Funk eingerichtet von Eckart Peterich, als Volltreffer bezeichnet werden. Die wohlbemühte Regie von Ulrich Lauterbach war hier absolut vertan. Denn diese echte Theaterdichtung des bühnenkundigen Molière bleibt auch in der wundersamen mystischen Vertiefung von Kleists Gnaden von der Sichtbarkeit der szenischen Vorgänge abhängig.

Um dem Hörer die feineren psycho-dramatischen Pointen des fortgesetzten Verwechslungsspiels wahrnehmbar zu machen, müßte die Sprachregie sich zu gewaltsamen Übertreibungen des Ausdruckes entschließen. Das tat sie dankenswerterweise nicht – dafür aber wurde dem Hörer, der das Stück nicht kannte (und ihn sollte jede Kunstdarbietung meinen und voraussetzen!) zuviel Kombinationsgabe zugemutet.

Es wäre auch sonst noch manches anzumerken; beispielsweise: daß man ein großes klassisches Gedicht wohl zur Not kürzen, aber nicht umdichten darf, nur am es solchen Zeitgenossen verständlich zu machen, für die es partout nicht geschrieben ist; oder: daß Verse dazu da sind, als solche (also als bewußt gewählte Kurzform) vermittelt zu werden; endlich: daß es stört, Wenn Sosias im Tonfall hamburgert und Charis berlinert, und wenn Jupiter am Schluß nicht wie ein souveräner Gott und Herr seiner Schöpfung spricht, sondern wie ein rechtmäßig gewählter Regierungschef, der aus der Verwaltungsbeamtenkarriere kommt, a-th