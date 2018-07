Durch Split höhere Spesen?

Gestalten Sie bitte, daß ich Sie nach eingehender Lektüre der beiden Artikel „Der Leser fragt – Lange auf Geld gewartet“ und „Gespräche am Bankschalter – Die Taktik der Investments-Fonds“ auf etwas aufmerksam mache, das in keinem der beiden Artikel zum Ausdruck kommt.

In den Vertragsbedingungen des „Deutschen Investment-Trust“ heißt es unter § 4:

Grundlage für die Bemessung des Ausgabepreises ist der Betrag, der sich durch Teilung des Gesamtwertes des Fondsvermögens durch die Anzahl der bestehenden Anteile ergibt (Inventarwert) dem Inventarwert werden ein Zuschlag von 3 vH – mindestens 3,– DM pro Anteil – zur Deckung der Ausgabekosten des DIT sowie die banküblichen Spesen für den Ankauf der entsprechenden Fondswerte hinzugerechnet. Der sich hieraus ergebende Betrag wird jeweils auf volle 0,10 DM auf- bzw. abgerundet ...

und § 9:

Der DIT ist verpflichtet, jederzeit durch Vermittlung der Bank Anteilscheine zu Lasten des Fondsvermögens zurücknehmen. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem gemäß § 4 dieser Vertragsbedingungen ermittelten Inventarwert der Anteile abzüglich der banküblichen Spesen für den Verkauf der entsprechenden Fondswerte und eines Abschlages von 1/2 vH – mindestens 0,50 DM pro Anteil – zur Deckung der Rücknahmekosten des DIT.

Unterstellt man die bankmäßigen An- bzw. Verkaufskosten mit etwa 1 vH, so ergeben sich bei einem Preis pro Anteil von 100,– DM beim Verkauf unter Abrechnung von (siehe § 4 und 9) 3,– DM, 0,50 DM sowie 1 vH Bankkosten Verkaufskosten in Höhe von 4,5 vH, nach einer erfolgten Spliffung des Fonds Verkaufskosten in Höhe von 8 vH.