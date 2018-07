Von 18 000 klinisch erfaßten und beobachteten Fällen von Herzinfarkt in der Bundesrepublik waren nach einer in 69 Kliniken und Krankenhäusern angestellten Analyse 76 vH Männer und 24 vH Frauen betroffen. Bei den Männern lag der Höhepunkt der Herzerkrankungen in der Altersgruppe der 55- bis 59jährigen (19 vH), bei den Frauen ein volles Jahrzehnt später – bei den 65- bis 69jährigen. Die Behandlungsdauer betrug bei den Männern durchschnittlich sieben, bei den Frauen acht Wochen. Erhöhten Blutdruck hatten vor dem Herzinfarkt 27 vH der Männer und 21 vH der Frauen. 85 vH der an Herzinfarkt erkrankten Männer waren Raucher. Am seltensten treten Herzinfarkte am Sonntag auf; Montag ist der an Infarkten reichste Tag – ein Fünftel mehr Erkrankungen als an allen anderen Wochentagen. Der relativ infarktreichste Monat des Jahres ist der Januar. 18 vH der Männer und 15 vH der Frauen erlitten den Herzinfarkt zum zweitenmal.

Der Verband der deutschen Lebensversicherungsunternehmen e. V. in Bad Neuenahr hat diese Zahlen – und anderes aufschlußreiches Material – in Zusammenarbeit mit Universitätskliniken und Krankenanstalten im ganzen Bundesgebiet ermittelt. Die Karl-Wilder-Stiftung hat 500 000 Mark für die Erforschung des Herzinfarkts zur Verfügung gestellt. Jährlich werden auch aus anderen Mitteln mehr als 100 000 Mark für Untersuchungen dieser Art aufgewendet. Die meist zu Unrecht als „plötzlich“ auftretend angesehene, oft lebensgefährliche Erkrankung des überlasteten Herzens stellt der modernen Medizin immer neue Aufgaben. Noch immer sind aber ihre Rätsel nicht gelöst.