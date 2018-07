„Mann im Schatten“ (Österreich; UFA Film Hansa): Das alte, aber schon bröckelig gewordene Krimifilm-Schema F: Erst soll es der eine gewesen sein, der die schöne Frau und Strickmoden-Atelier-Besitzerin (Ellen Schwiers) erdolchte und obendrein noch zerstückeln wollte. Nach ungefähr zwanzig weiteren Minuten fällt der Verdacht auf den mit den zusammengewachsenen Augenbrauen und dem bösen Blick. Und schließlich – ei, wer hätte das gedacht! – ist es doch der, der erst so scheinheilig dreinschaute. Wenn der dickwanstige Helmut Qualtinger als Oberpolizeirat nicht dabei wäre – auch dieses Werkchen von Arthur Maria Rabenalt wäre eine Qual. Über den Durchschnitt kann aber selbst der schwergewichtige Wiener Kabarettist trotz aller Bonmots den Film nicht heben. Dazu ist der Streifen zu leicht, an manchen Stellen sogar geradezu unappetitlich (die Ermordete in einer Badewanne auf dem Bauch in Großaufnahme). Wenn man alles von Rabenalt erwartet hätte – das nicht. Geschmack zumindest hätte ihm auch sein ärgster Kritiker trotz allem noch zugetraut. dst

„Die Nacht hat dunkle Schatten“ (Frankreich; Pallas-Verleih): Unter den Regisseuren der nouvelle vague fiel Edouard Molinaro bislang mehr durch sein filmbildnerisches Talent als durch die Wahl seiner Themen auf. Mit einer Ausnahme („Ein Mädchen für einen Sommer“) blieb der psychologisch aufgeladene Reißer seine Domäne. Und Molinaros neuester Film zeigt, daß dieser Regisseur immer noch seinen Autor sucht. Georges Simenon, der ihm diesmal mit seinem Roman „Bellas Tod“ den Vorwurf lieferte, dürfte wohl kaum Molinaros Mann sein. Die Geschichte des zwanghaft modernen Psychopathen, die hier erzählt wird, ist zwar bar jeden reißerischen Effekts und zeigt sich desto mehr um subtilste psychologische Erhellung des Geschehens bemüht, weist jedoch nicht über eine höchst private Krankengeschichte hinaus. Daß Molinaro sich dennoch müht, diesen Stoff gesellschaftlich zu begreifen, verrät seine Neigungen und bezeugt, vor allem im kühlen und klugen Gebrauch der optischen und dramatischen Mittel, sein Talent.

„Die Schatten werden länger“ (Schweiz; UFA Film Hansa): Wie peinlich, hier wird nicht nur nach bewährtem Vorbild ein Bildzeitungsthema als Problem verkauft, hier glauben Ladislao Vajda und seine Autoren Heinz Pauck und Istvan Bekeffi offenbar, sie hätten tief geschürft. Vajdas gepflegte Regie, die der allzu entfesselten Sentimentalität wacker widersteht, läßt das vermuten. Autor Heinz Pauck, des biederen Kurt Hoffmann Hoflieferant, besiegelt den Verdacht. Wo es darum ginge, nach den Voraussetzungen wie den Praktiken der Fürsorge-Erziehung zu fragen, wird man mit Episoden und Episödchen abgespeist. Pestalozzis „Erziehung ist Liebe und Vertrauen“ wird nachgeplappert. Dafür wird eine arg künstliche Übereinstimmung zwischen dem Schicksal des Zöglings Erika und dem der Erzieherin Christa Andres hergestellt. Klein Erika hat sich in einen Zuhälter verliebt, der Erzieherin geschah vor Jahren das gleiche. Um Erika nun vor den Folgen einer solchen Liaison zu bewahren, scheut das gute Fräulein Andres kein Opfer und schießt endlich den einstigen Geliebten, der sie erneut bedrängt, nieder Eine geläuterte (?) Erika und ein kopfschüttelnde: Rezensent bleiben zurück. rpk

„Frau Cheneys Ende“ (Deutschland; Europa-Verleih): Diesen Film hatte die deutsche Export-Union allen Ernstes für die venezianischen Festspiele vorgeschlagen. Der italienischen Auswahlkommission sollte sie für die Ablehnung dankbar sein, statt sich patriotisch zu entrüsten: Sie hat eine nationale Blamage abgewendet. Spannung ersetzt dieses „Kriminallustspiel“ durch Rührung – und Komik durch Ehrbarkeit. Eine Dame der Gesellschaft wird von ihrem Verehrer bei einem Diebstahlsversuch ertappt und beschließt darob, ehrbar zu werden, wie sie es längst wünschte – der Heiratsantrag des Verehrers belohnt sie dafür. Das darstellerische Talent Carlos Thompsons erschöpft sich nach wie vor im Bemühen um korrekte Artikulation des Deutschen, während Lilli Palmer unbeirrbar auf die Unvergänglichkeit ihres Charmes baut. pat