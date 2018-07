Inhalt Seite 1 — Nur eine Mark für die tote Frau Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pasau, im August

Das Passauer Kaufhaus „Blauer Stern“ erhielt in der vergangenen Woche Besuch vom örtlichen Finanzamt. Es erschien ein Beamter, der im Auftrag seiner Behörde größere Warenposten pfändete, nach Angaben des Besitzers Lazar Salzberg im Wert von etwa 30 000 Mark. Salzberg selber lehnte es ab, diese Aktion zu beobachten. Er saß derweilen in seinem Büro und erledigte die Geschäftspost. „Mögen sie beschlagnahmen, was sie wollen“, sagte er zu seiner Sekretärin, „sie können nicht verlangen, daß ich dabei noch mitmache.“

In seinen nun seit Jahren andauernden Auseinandersetzungen mit der westdeutschen Justiz und Verwaltung hat Lazar Salzberg damit eine weitere Schlacht verloren. Der Sieg des Finanzamtes fiel freilich nicht so aus, daß es Ursache hätte, darauf stolz zu sein.

Lazar Salzberg, 49 Jahre alt, betreibt sein Passauer Kaufhaus seit 1945. In die Dreiflüssestadt kam er aus einem Konzentrationslager. Geboren wurde er im polnischen Wolkowysk, als Nachkomme einer 800 Jahre alten Rabbinerfamilie. Auch er besuchte Rabbinerschulen, absolvierte sie mit Erfolg und lehrte alsbald, noch relativ jung, Geschichte und judaistische Wissenschaften.

Neben theoretischen Kenntnissen besaß der Rabbiner Salzberg auch praktische kaufmännische Beschlagenheit; er wurde zu einem vermögenden Mann, der 1941, beim Einmarsch der Wehrmacht in seine Heimat, Werte einbüßte, die er – unwidersprochen seitens der westdeutschen Behörden – mit vier Millionen Mark beziffert. Als der Krieg zu Ende war, lebte von den ehemals 22 000 Juden im Kreis Wolkowysk ein einziger: Lazar Salzberg.

Er erhielt die übliche Haftentschädigung: Konzentrationslager vom Juni 1941 bis zum Mai 1945 gleich 47 Monate – abzüglich zweier „angebrochener“ Monate – ergibt 45 Monate à 150 Mark (fünf Mark pro Tag). Gesundheitsschäden machte er nicht geltend.

Wohl aber begann er einen Prozeß gegen das Bayrische Landesentschädigungsamt, auf Schaden an Leben und Freiheit für seine Frau und seine beiden Kinder, die im Februar 1943 in Auschwitz vergast worden waren. Er verlor glatt, „weil nach Sachlage die Verfolgte (Frau Salzberg) den Antragsteller zur Zeit des Beginns der Verfolgung, die zum Tode geführt hat, nicht unterhalten hat“. Außerdem, so wurde im Urteil bemerkt, habe Salzberg ja nach dem Kriege „wieder“ geheiratet.