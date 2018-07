MÜNCHEN (Festspiele):

Ein Doppeljubiläum mit kleinen Fehlern

Die Münchner Festspiele blicken auf eine sechzigjährige Existenz zurück – wenn man die Unterbrechung im Ersten Weltkrieg ignoriert. Der hauptsächliche „Tatort“ der diesjährigen Spiele ist das Prinzregententheater, das ebenfalls sein sechzigjähriges Dasein feiert. Mit beidem, den Festspielen und dem Theatergebäude, hat es indessen noch eine besondere Bewandtnis: Ihnen kommt jedenfalls die Alterspräsidentenschaft innerhalb der modernen Festspielbewegung zu.

Läßt sich, seitdem auch Werke wie Honeggers „Johanna“ und Bergs „Wozzeck“ auf der Münchner Festspielbühne erschienen, ein erfreulicher Durchbruch durch den manchmal allzu unbeweglichen Konservatismus der dortigen Opernpolitik feststellen, so muten manche Ausgrabungen immer wieder an, als gäbe es überhaupt keine Auswahl an festspielwürdigen Partituren mehr. Da fand man diesmal – und das als Eröffnungsabend! – die keineswegs übermäßig fesselnde Schauspielmusik des jungen Mozart zu einem langweiligen Stück „Thamos, König von Ägypten“ gekoppelt mit einem nicht viel kurzweiligeren Gelegenheits-Strauß, dem „Friedenstag“. Warum mußte das sein, wo doch schon edelster Mozart mit „Così fan tutte“, „Don Giovanni“, „Figaro“, „La finta giardiniera“, bester Richard Strauß mit „Intermezzo“, „Salome“, „Ariadne“ und „Arabella“ vertreten war?

Daß eine „relative“ Ausgrabung des alten Dittersdorf „Doktor und Apotheker“, trotz seines spießbürgerlichen Milieus und seines hausbackenen Geistes, vornehmlich der espritvollen und charmanten Musik wegen in den höfischen Glanz des alten Residenztheaters paßte, sei unumwunden zugegeben. Um so deplacierter erschien hier die ominöse „Elegie für junge Liebende von Werner Henze. Die Wiederbegegnung ließ gegen die Eindrücke der Schwetzinger Uraufführung bei gleicher Besetzung, unter Regie und Musikleitung des Komponisten, also in denkbar verbindlicher Interpretation, die damals positiv vermerkten Seiten blässer, die negativ vermerkten noch greller in Erscheinung treten. Vor allem der Text, diese skurrile Mischung aus falsch verstandenem Strindberg und richtig verstandener Marlitt, ist unerträglich. Nebenbei: ein überraschendes Beispiel dafür, daß es offenbar auch so etwas wie intellektuellen Kitsch geben kann. Und die Musik gewinnt ebenfalls nicht beim zweiten Hören: Ihr überwiegend illustrativer, effektiver Charakter tritt schonungsloser zutage, ihre Substanz wird fragwürdiger, der melodische Duktus der Singstimmen gewaltsamer, statt überzeugender.

Da die Bayerische Staatsoper bekanntlich über eine stattliche Reihe hervorragender singender Darsteller verfügt und auch sonst noch einige Voraussetzungen dafür mitbringt, zudem neben Altmeister Knappertsbusch in der Person des Operndirektors Joseph Keilberth einen hochbefähigten Wagnerdirigenten modernen Stils besitzt, so wäre der Gedanke nicht abwegig, ob nicht München seinen Festspielen ein gewisses Schwergewicht geben könnte durch erhöhte Konzentration auf die Aufgabe einer zeitgemäßen, aber verantwortbaren Wagner-Interpretation. a-th