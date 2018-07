Inhalt Seite 1 — ... wie es keiner kennt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Ebert

Nicht jeder von uns kann, wenn er auf Reisen geht, gleich einen ganzen Kontinent entdecken, wie es einstmals dem Kolumbus glückte. Das sollte uns aber nicht verzagen lassen. Im kleineren Maßstab ist es immer noch durchaus möglich, auf eigene Faust Entdeckungen zu machen, die Aufsehen erregen. Man muß sich dabei natürlich vom Massentourismus fernhalten und ausgetretene Pfade tunlichst meiden. Für erfolgreiche Pfadfinder habe ich jetzt einen Do-it-yourself-Bericht auf ganz individueller Basis verfaßt, den ich hier zur Verwendung anbiete:

Man hatte mir geraten, nach... mit dem... zu fahren. Ich aber zog es, einer inneren Ahnung folgend, vor, dieses Land einmal ganz anders zu erleben, nämlich mit dem ... Ein unvergeßliches Erlebnis war der Dank. Daß keiner vor mir darauf gekommen war! Unsere ganze Begeisterung für dieses Land beruht natürlich auf einem verzeihlichen Mißverständnis. Daran ist der gute alte... Schuld. Wenn einem das einmal klar geworden ist, ist alles andere fast ein Kinderspiel. Tatsächlich wäre es an der Zeit, dieses falsche Bild endlich einmal zu korrigieren. Allzuleicht vergißt man nämlich, daß... am Rande (oder: im Herzen) von... liegt!

Um das echte, unverfälschte... wirklich kennenzulernen, muß man dorthin gehen, wo noch kaum je ein Tourist seinen Fuß hingesetzt hat. Also etwa noch..., das natürlich in keinem Reiseprospekt zu finden ist. Dieser Ort ist mit seinen schönen ..., seinen prächtigen... das Herz des Landes. Nur wer hier wenigstens einige Monate zugebracht hat, kann... und seine Menschen überhaupt begreifen. Aber selbst diesen bemühten Reisenden kann es geschehen, daß ihnen das Wesentliche an diesem Ort entgeht. Damit meine ich noch nicht einmal die Vollmondnächte an der Südseite des...; auch nicht die zauberhaft versteckt gelegene kleine Kirche, zwei Gassen vom Marktplatz entfernt. Durch einen reinen Zufall ist es mir vielmehr gelungen, zehn Kilometer außerhalb von... ein Lokal zu entdecken, das nur den Einheimischen bekannt ist. Und hier – aber nur hier! – gibt es den unvergleichlichen Wein. Das heißt: so ohne weiteres wird er einem nicht ausgeschenkt. O nein! Der Wirt, unser lieber Freund... ist nämlich ein rechtes Original. Nur wenn Sie ihm wirklich sympathisch sind, wird er vielleicht eine Flasche davon herausrücken. Sonst aber bestellen Sie ihm einen schönen Gruß von ‚Jövi‘ – so nannte er mich nämlich immer – und Sie werden sehen, wie das wirkt. Und lassen Sie sich von seiner Frau – sie hat ihn natürlich schwer unter dem Pantoffel – die köstlichen... backen. So wie hier schmecken sie nirgendwo sonst.

Als ich nach ... fuhr, ging es mir wie vielen Besuchern dieses Landes: Ich wußte, daß die großen Kunstdenkmäler seiner Vergangenheit in ... zu finden sind; während mir X... eigentlich nur als Hafen- und Handelsstadt geläufig war. Ich weiß nicht, wer für dieses Fehlurteil verantwortlich zu machen ist. Auch Vater ... der ehrwürdige Abt des herrlichen Klosters..., mit dem ich mich in der Sprache seines Landes unterhielt, wußte es nicht. Ihm aber verdanke ich etwas anderes: Er zeigte mir nämlich Schriftrollen aus dem ... Jahrhundert, die noch kein Menschenauge vor mir erblickt hat.

Um aber auf ... zurückzukommen. Ich habe dort im Museum gesehen, die sich mit denen in ... durchaus messen können, wenn sie diese nicht gar übertreffen. Dagegen war ich von der berühmten Darstellung des..., ehrlich gesagt, reichlich enttäuscht. Das gleiche Thema hat... in Florenz viel klarer behandelt – wenn dieses Werk überhaupt von seiner Hand stammt, was ich noch sehr bezweifeln möchte.

Aber ich begreife auch, warum ... so im Schatten von... steht. Weil es hier nämlich keine Touristen-Attraktionen und Sensationen gibt; weil es hier eigentlich gar nichts zum Bestaunen gibt, sondern nur Ruhe, beschaulichen Frieden und das leise Plätschern der ...