Die deutschen Leichtathleten haben am letzten Wochenende die Mannschaft der Finnen in Helsinki mit 237 1/2:224 1/2 Punkten besiegt. Das Ergebnis war diesmal aber nicht das Entscheidende. Beim letzten Treffen in Finnland vor vier Jahren hatte es nämlich zum ersten Male in der Geschichte dieser Länderkämpfe eine Verstimmung gegeben, die man nun endgültig aus der Welt schaffen wollte. Der deutsche 400-m-Läufer Haas, Silbermedaillen-Gewinner von Melbourne, war damals disqualifiziert worden. Zu Recht, wie die Finnen sagten, zu Unrecht, wie die Deutschen meinten.

In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen wäre ein solcher Vorfall undenkbar gewesen. Es gab nie Proteste, es gab nie den leisesten Mißklang. Man schrieb dies der traditionellen deutsch-finnischen Freundschaft zu. Aber sie war es nicht allein. Der Präsident des finnischen Leichtathletikverbandes – einst Landesmeister im Hochsprung – war damals niemand anders als Urho Kekkonen, der heutige Staatspräsident. Und seinem diplomatischen Geschick war es zu danken, daß die Begegnungen immer in einem freundschaftlichen Klima durchgeführt wurden.

Seine Nachfolger beherrschten die Kunst, sich Freunde auch zu erhalten, noch nicht wie er. Deshalb rief der Staatspräsident 1957 nach jenem Vorfall den neuen Vorsitzenden noch abends beim Bankett an und las ihm ein Privatissimum durchs Telephon. Da auch den Deutschen daran lag, die dumme Geschichte zu vergessen – war diesmal alles wieder so wie in jenen Tagen. – als der Leichtathletik-Präsident noch Kekkonen hieß.

