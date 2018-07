Die Steigerung der Bau- und Grundstückspreise hat der vom Vater Staat so nachhaltig geförderten „Bausparfreude“ bisher keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: Bei den 17 privaten und 14 öffentlichen Bausparkassen floriert das Neugeschäft mehr denn je. In den ersten, sechs Monaten dieses Jahres wurden in der Bundesrepublik 206 502 Verträge über eine Bausparsumme von 4,04 Mrd. DM neu abgeschlossen. Der Zahl nach sind das 3,1 vH mehr als in der entsprechenden Vorjahreszeit; betragsmäßig errechnet sich auf Grund höherer durchschnittlicher Vertragssummen sogar eine Steigerung um 14,2 vH. Da auf das erste Halbjahr erfahrungsgemäß kaum mehr als ein Drittel des gesamten Neugeschäfts eines Jahres entfällt, ist wohl schon heute für 1961 ein neuer „Bausparrekord“ sicher. Nach einer in den letzten Jahren mehrfach erprobten Faustregel bringen nämlich die beiden letzten Quartale jeweils etwa zwei Drittel des gesamten Neuzugangs. Das heißt aber nichts anderes, als daß 1961 ein Neugeschäft von rund 12 Mrd. DM durchaus keine Überraschung wäre. Der gesamte Vertragsbestand würde dann das bemerkenswerte Ausmaß von gut 65 Mrd. DM erreichen.

Das Neugeschäft des ersten Halbjahres bestätigte einen bereits 1960 erkennbaren Trend: Die privaten Kassen kommen besser voran. Ihr Marktanteil, 1960 noch bei 63,6 vH, ist hier weiter auf 65 vH gestiegen, und zwar auf Kosten der öffentlichen Institute, die als „Bausparkassen der Sparkassen“ meist als unselbständige Abteilungen der Landesbanken/Girozentralen nur auf regionaler Basis arbeiten. Die größere Anziehungskraft der „privaten“ ist freilich nicht darauf zurückzuführen, daß sie den Bausparern „mehr bieten“. Ihre Erfolge verdanken sie vielmehr ihrer höheren geschäftspolitischen Elastizität; so vor allem wohl in der Werbung. Daß außerdem in einigen Fällen namentlich bei den „drei großen Schwaben“ der Goodwill eine besondere Rolle spielt, liegt auf der Hand.

Wie wäre es sonst auch zu verstehen, daß zwei Sparten mit einem für den Konsumenten völlig gleichartigen Angebot so unterschiedliche Wachstumsraten aufweisen? Während 1960 bei den privaten Gesellschaften das Neugeschäft beispielsweise um 10,5 vH zunahm, kamen bei den öffentlichen lediglich 5,2 vH hinzu. In einem Punkte erwiesen sich die „privaten“ freilich als „zugkräftiger“: bei ihnen wurden (und werden) größere Verträge abgeschlossen. Die durchschnittliche Vertragssumme erhöhte sich 1960 von 17 630 auf 20 250 DM. Bei den öffentlichen Anstalten war der „Sprung nach oben“ mit 16 460 nach 15 325 DM dagegen sehr viel bescheidener. Nun wäre es allerdings verfehlt, aus dem erheblich voneinander abweichenden Vertragsdurchschnitt den Schluß zu ziehen, bei den öffentlichen Bausparkassen scharten sich weniger sparkräftige Bundesbürger. Diese Annahme ist nur insofern (bedingt) richtig, als die privaten Institute dank der zeitweise äußerst ungünstigen Kapitalmarktlage in größerem Umfange auch Wohnungsbaugesellschaften und andere juristische Personen für Bausparverträge interessieren konnten. Andererseits schließen öffentliche Institute, wenn auch nicht alle und auch nicht im gleichen Umfang, mit den Sparkassen sogenannte Vorratsverträge ab, die meist über höhere Beträge lauten. Hinzu kommen vielfach auch größere Abschlüsse mit Gemeinden zur Erschließung von Baugelände und anderem mehr.

Das „Großgeschäft“ beschränkt sich also durchaus nicht nur auf die privaten Kassen. Der höhere Vertragsdurchschnitt – in den ersten sechs Monaten dieses Jahres lag er bei den „Privaten“ bei 21 100 gegenüber 18 960 DM in der Vergleichszeit des Vorjahres – spiegelt selbstverständlich auch die steigenden Bau- und Bodenpreise sowie die wachsenden Masseneinkommen wider. Daß die höheren Wohnansprüche ebenfalls größere Bausparsummen begünstigen, steht außer Zweifel.

Die Sparfreudigkeit selbst zeigt indessen kaum Unterschiede, weil die Struktur der Vertrags bestände sowohl bei den privaten als auch bei den öffentlichen Kassen weitgehend identisch ist: etwa zwei Drittel aller Bausparer sind Arbeitnehmer, und zwar vornehmlich Angestellte und Arbeiter. Um so erstaunlicher ist daher, daß die Sonderzahlungen bei allen Bausparkassen im Durchschnitt nach wie vor etwa genauso hoch sind wie die vertraglich vereinbarten Pflichtsparraten von jährlich annähernd 5 vH der abgeschlossenen Vertragssumme. Natürlich hat dabei auch Vater Staat seine Hand im Spiel, indem er dem Sparwillen über die Wohnungsbauprämie und die steuerliche Abzugsfähigkeit von Bausparleistungen kräftig nachhilft. Im vergangenen Jahr ließ er sich das Bausparen allein über die Wohnungsbauprämie mehr als 400 Mill. DM kosten! Hinzu kommt allerdings noch etwas anderes: Wer mehr, „schneller“ spart, kommt eher zum Zuge. Da die Wartezeit bis zur Auszahlung des Baudarlehens im wesentlichen von den Sparleistungen bestimmt wird, hat jeder (bauwillige) Bausparer ein natürliches Interesse an Sonderzahlungen, die ihn in der Bewertung weiterbringen.

Trotz der gleichen Sparintensität fallen jedoch die Zuteilungsquoten bei beiden Gruppen weit auseinander. Während beispielsweise die öffentlichen Institute Ende 1960 von 21,6 Mrd. DM Bestand bereits 33,3 vH zugeteilt hatten, lag die Quote bei den privaten Kassen mit 27,4 vH bei 33,1 Mrd. DM Bestand erheblich darunter. Die Differenz ist jedoch kein Indiz dafür, daß hier etwa rascher und dort langsamer zugeteilt wird. Sie ist vielmehr die zwangsläufige Folge der unterschiedlichen Erfassung der „Fortsetzer“. Hierbei handelt es sich um jene Bausparer, die bereits zugeteilt sind, ein Baudarlehen vorerst aber nicht in Anspruch nehmen. „Fortsetzer“ sind sie deshalb, weil sie nach der Zuteilung ihren Bausparvertrag fortsetzen. Die auf diese Weise „neutralisierte“ Bausparsumme umfaßte bei den privaten Bausparkassen Ende 1960 insgesamt 107 229 Verträge über eine Bausparsumme von 1,53 Mrd. DM. Bei den öffentlichen Kassen, die den Begriff „Fortsetzer“ nicht kennen, waren es zum gleichen Zeitpunkt etwa 70 000 Verträge mit einer Vertragssumme von 1 Mrd. DM. Die „Fortsetzer“, die Unschlüssigen, vielfach allerdings wohl auch vor den steigenden Bau- und Grundstückspreisen kapitulierenden oder lediglich auf den Ablauf der steuerlichen Sperrfrist wartenden Bausparer, sind für die Kassen eine sehr willkommene Refinanzierungsstütze. Sie überlassen den Bausparkassen billiges Fremdgeld, lassen Bauwillige rascher nachrücken und verkürzen somit für die Gesamtheit die Wartezeit. Diese Vorteile kommen sowohl den Kassen als auch den (bauwilligen) Sparern zugute. Die „neutralisierte“ Bausparsumme bietet sich nämlich den Kassen für das (recht lukrative) Zwischenkreditgeschäft geradezu an.

Rechneten die privaten Kassen die „Fortsetzer“ zu den zugeteilten, dann läge ihre Zuteilungsquote bei gut 32 vH. Daß der Prozentsatz des zugeteilten Bestandes bei den öffentlichen Instituten nicht ganz „echt“ ist, wird auch bei einem Vergleich der Bilanzen deutlich. Von den Bauspareinlagen der öffentlichen Kassen von 3,8 Mrd. DM waren nämlich Ende 1960 erst knapp 54 vH in Baudarlehen und Zwischenkrediten angelegt; bei den privaten Instituten stellte sich dieser Anteil bei 5,6 Mrd. DM Bauspareinlagen dagegen auf rund 72 vH! Umgekehrt waren die liquiden Anlagen, die Bankguthaben und Wertpapiere, bei den „öffentlichen“ trotz des geringeren Geschäftsvolumens mit annähernd 2,0 Mrd. DM sogar höher als bei den „privaten“ mit 1,8 Mrd. DM. Auch hier ist keine „Zauberei“ im Spiel: Die privaten Institute haben 1960 (und davor) in starkem Maße Zwischenkredite aus eigenen Mitteln gewährt, während die öffentlichen Kassen dieses Geschäft weitgehend den Sparkassen überlassen. Der Bausparmarkt ist also „bunter“, als gemeinhin angenommen wird. Der Bausparer mag sich deshalb jedoch nicht beunruhigen. Für ihn ergeben sich daraus so gut wie keine Konsequenzen. lz