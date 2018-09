Philosophen meinen noch immer, zu den wichtigsten Dingen im menschlichen Leben gehöre die Herstellung und das Genießen von Schönheit, sowohl der natürlichen als der von Menschen gemachten. Nun sind in der bildenden Kunst die Ästhetiker und jene Käufer, die von einem Kunstwerk Schönheit und Harmonie verlangen, seit langem in der Defensive. Die Ratio siegt, aber die Sehnsucht im Herzen bleibt. Die unverdorbene Natur lockt noch immer dort die meisten Besucher an, wo sie scheinbaren inneren Flieden und Harmonie ausströmt (während doch längst das Wissen weit verbreitet ist, daß in Wirklichkeit überall in Wäldern und Wiesen ein mörderischer Kampf um Leben und Tod der Tiere untereinander stattfindet). Und Natur, soweit sie von Menschen bearbeitet wird, in Gärten und Grünanlagen, bietet eine grüne Idylle, die an die Romantik erinnert und schon fast anachronistisch wirkt.

Frauenschönheit nun gilt immer noch ganz all-, gemein und unumstritten als anbetungswürdig, obwohl sich die Form der Anbetung stark gewandelt hat. Schönheit wird, so scheint es, etwas willkürlich propagiert. Auf jedem offiziellen Ball werden ein paar Mannequins und Filmstars an Ministertische gelotst, ganz gleich, ob sich im Saal schönere oder elegantere Frauen und klügere Gesprächspartnerinnen befinden. „Busenköniginnen“ tragen sich auf Filmfestspielen in die Goldenen Bücher der Städte ein, und in Hamburg wurde jetzt die von einem Gremium ohne Kompetenzen erwählte „Weltschönheitskönigin“ vom Bürgermeister empfangen und mit einem Buch mit eigenhändiger Unterschrift bedacht. Eine deutsche Strumpffirma hatte die Wahl der Miss, Marlene Schmidt, in der Bundesrepublik organisiert. Viele haben nicht gewußt, daß der Hamburger Bürgermeister auch für preisgekrönte Taillen zuständig sei. Aber wer meint, diese Ehrung sei übertrieben und der Bürgermeister habe seine Zeit verschenkt, der sollte sich dazu entschließen, sich zu freuen, daß hier einmal keine materielle Leistung, sondern zweckfrei nicht nur ein schönes Bein, sondern ein schönes Sein gepriesen wird. Eka