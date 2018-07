Der deutsche Wertpapiermarkt Hat in den letzten Jahren neue Bevölkerungskreise für sich gewonnen. Dabei handelt es sich um Schichten, denen die Gesetze und Spielregeln des Kapitalmarktes bislang unbekannt waren. Die „Neuen“ versuchen nun, sich in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen und Zeitschriften zu orientieren. Beim Studium stoßen sie dann fortwährend auf Fachausdrücke und Abkürzungen, mit denen sie nur wenig anzufangen wissen. Die Sprache des Wirtschaftsteiles ist nun einmal eine fachliche – trotz aller Bemühungen, ihn allgemeinverständlich zu machen. Es ist jedoch unmöglich, ständig Begriffe wie Bilanz, Parität, Emission oder Diskont zu erläutern. Andernfalls müßte jeder Artikel zu einen Buch werden. Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, daß viele Fachausdrücke aus dem Italienischen, Französischen und Englischen stammen, begründet in der geschichtlichen Entwicklung des Bank- und Börsenwesens.

Dem Informationsbedürfnis der neuen Sparerschichten Rechnung zu tragen, versucht nun ein in diesen Tagen herausgekommenes „Bank- und Börsen-Lexikon“ (Rudolf Hauer Verlag, Freiburg i. Br.), das von Fritz Seidenzahl, Chefredakteur der „Börsen-Zeitung“, Frankfurt/Mein, unter Mitwirkung vieler Experten herausgegeben wurde. Das Sachgebiet wurde in viele Stichworte aufgelöst. Die Erläuterungen sind knapp und dennoch allgemeinverständlich. Das Lexikon wurde ergänzt durch die Kapitel „Wie liest man den Handelsteil der Zeitung?“, „Wie liest man den Kurszettel?“ und „Wie liest man den Wochenausweis der Deutschen Bundesbank?“. Auch das sind Themen, die sicherlich viel Aufmerksamkeit finden werden. K. W.

Bei der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Nürnberg, ist 1960 die Beitragseinnahme von 24,4 auf 31,4 Mill. DM gestiegen. Besonders nachhaltig hat sich die Kraftfahrversicherung entwickelt, überdurchschnittliche Steigerungssätze weisen aber auch die Allgemeine Haftpflichtversicherung, die Betriebs-Unterbrechungsversicherung sowie die Hausratversicherung auf. Auch die Transportversicherung hat sich befriedigend weiterentwickelt. In der Kraftfahrversicherung ist die Schadenquote zurückgegangen, so daß ein gegenüber dem Vorjahr verbessertes technisches Ergebnis erzielt werden konnte. Die freien Rücklagen konnten um eine weitere Million verstärkt werden. Zusammen mit der gesetzlichen Rücklage und einer neugebildeten Schwankungsrückstellung für Sonderrisiken werden sie mit 5,2 Mill. DM ausgewiesen. Aus dem verbleibenden Reingewinn des Geschäftsjahres erhielten die Aktionäre eine um 2 vH gegenüber dem Vorjahr erhöhte Dividende von 12 vH.