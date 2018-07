Inhalt Seite 1 — Eine Macht, die sich als Ohnmacht fühlt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Achtundsechzig von hundert Ehefrauen in der Bundesrepublik sind „Nur-Hausfrauen“, um das ominöse Wort zu gebrauchen. Die Mehrheit der Ehefrauen geht also keiner Erwerbsarbeit nach, sondern erfüllt ihre „ureigentliche“ Aufgabe als Ehefrau und Mutter – ohne indessen, wie es scheint, in ihr Erfüllung zu finden. Noch niemals war die Zahl der verheirateten Frauen so groß wie heute; noch nie war die Zahl der Junggesellen so klein, und noch nie gab es so viele ganz junge, unter 20 Jahre alte Ehepaare. Es gibt 17,2 Millionen Familien in der Bundesrepublik.

Unter dem Eindruck solcher Zahlen mutet es sonderbar an, daß das Bild der Frau, wie es in der Öffentlichkeit spukt, von den Müttern der Schlüsselkinder, den alleinstehenden Berufstätigen, den erfolgreichen Karrierefrauen, den glamourgirls, den weiblichen Büroangestellten oder den Frauen in den Sozialberufen bestimmt wird – im Jahre 1961 ist die nicht erwerbstätige Ehefrau und Mutter noch immer in der Überzahl – eine Macht, die sich als Ohnmacht fühlt und in tiefem Unbehagen lebt. (Und von den berufstätigen Hausfrauen arbeiten die meisten im Familienbetrieb, als Heimarbeiterinnen oder dergleichen.) Wenn man jedoch die Diskussionen verfolgt, sollte man meinen, die Frau werde nur interessant, sobald sie sich anderem als dem Häuslichen zuwendet oder in der Spannung zwischen Beruf und Ehe lebt, während man sich wie in Romanen damit beruhigt, daß Frauen und Männer mit der Ehe ihr Ziel erreicht haben „und nun immer glücklich zusammenleben“.

Daß sich um die Hausfrau Probleme gebildet haben, konnte man seit Jahren bemerken. Sie äußern sich, soweit sich die Hausfrauen – meist mittleren und älteren Alters – organisiert haben, in der Forderung nach Anerkennung des Hausfrauendaseins als Beruf mit allen Folgerungen, die sich daraus ergeben, wie Renten, bezahltem Urlaub, Unfall-Versicherungsschutz und so weiter. Die Öffentlichkeit reagiert mit einer fast verlegenen, pflichtschuldigen Reverenz vor den Tugenden und der Wichtigkeit der – um den bezeichnenden angelsächsischen Ausdruck homemaker zu gebrauchen – „Heimgestalterin“. Der Ruf nach Aufwertung der Hausfrauenarbeit steht dabei im Widerspruch zum oft sentimentalen Glorienschein, der um die Hausfrau gewoben wird.

Wer Diskussionstagungen von Frauenverbänden besucht, bei denen es um den Gegensatz Hausfrau–Berufsfrau geht, hört Offenbarungen grotesker Mißverständnisse, privater Sehnsüchte, Fehlbeurteilungen. Wer mit Ärzten spricht, erfährt, daß Hausfrauen ihre sehr speziellen, unbestimmten, aber deshalb nicht weniger schweren Leiden und Beschwerden haben (die Neurosen, die Freud bei den Frauen des Wiener Großbürgertums feststellte, treten heute in allen Schichten auf, aber viel flacher, viel farbloser, unbestimmter als damals). Wer sich mit Hausfrauen unterhält und ihren Schrei nach „mehr Haushaltshilfe, mehr Verständnis“ hört, kommt zum Schluß, daß sie in einer schwierigen Bewußtseinskrise leben.

Wie sehen Hausfrauen sich? Als schlecht bezahltes Dienstmädchen, als billige Angestellte des Mannes ohne gesetzlichen Anspruch auf Ferien, als Ausübende von Dutzenden von Berufen („ich bin Anstreicher, Chauffeur, Tischler, Gärtner, Bürokraft, Kindergärtnerin, Elektrikerin, Servierfrau und mehr“), als Schwerarbeitende mit einer 60- bis 80-Stunden-Woche in einer Welt der Fünftagewoche, verdammt zu einem Aschenbrödeldisein. Oder sie klagen: „Ich bin nicht ausgefüllt. – Ich langweile mich. – Ich habe keine Anregung. – Meine besten Kräfte liegen brach. – Niemand nimmt von mir Notiz. – Mein Mann und meine Kinder nehmen alles als selbstverständlich.“

Die Liste ließe sich endlos verlängern. Der Schwerpunkt der Klagen ändert sich je nach der Gruppe, zu der die Hausfrau gehört: Ganz junge Frauen ohne Kinder, junge Frauen mit Kindern, Hausfrauen in mittleren Jahren mit und ohne Kinder, Frauen auf dem Land, Frauen im Eigenheim, in der Siedlung, Frauen in der Etagenwohnung in der Stadt, Frauen, deren Mann morgens weggeht und abends nach Hause kommt, Frauen, deren Männer durch ihre Berufe viel zu Hause sind, kinderreiche Frauen, Frauen über 45 Jahre, deren Kinder flügge sind und das Elternhaus nunmehr verlassen haben. Und schließlich: eine wichtige Unterscheidung zwischen Hausfrauen, die einen Beruf vor der Ehe hatten oder ihn doch kurze Zeit in der Ehe ausübten und Hausfrauen, die nie im Beruf gestanden haben und damit meist zur älteren Generation gehören.

Ein großer Teil der Ehefrauen hat heute schon eine mehr oder weniger kurze Beziehung zur Arbeitswelt gehabt. Nur ein gewisser Prozentsatz älterer Frauen dürfte nie im Beruf gestanden oder sogar keinerlei Berufsausbildung erfahren haben. Es ist paradox, daß diese Gruppe durch die Zunahme der heute üblichen Frühehen, Ehen sehr junger Leute (Männer unter 24, Frauen unter 21 Jahren), größer wird. Gegenüber 1910 hat die Quote der verheirateten 21jährigen Männer um das Achtfache zugenommen; die der verheirateten Frauen unter 19 Jahren hat sich verdoppelt. Wir nähern uns also durch die Zunahme der Frühehen möglicherweise einem Zustand, wie er vor der Frauen-Emanzipation zu beobachten war. Niemals wurde so früh und so frei von Barrieren aller Art geheiratet wie heute. Die Heiratsstatistiken deuten an, wie der Hafen der Ehe lockt, aber ebenso, wie schwer die Boote der Ehepartner in den Stürmen eines ohnehin verlängerten Lebens manövrieren werden.