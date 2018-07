Eine für alle Kraftfahrer besonders wichtige Entscheidung haben die Vereinigten Großen Senate des Bundesgerichtshofs getroffen, dessen Kernsatz so lautet: „Der Kraftfahrer darf auch auf der Autobahn bei Dunkelheit nur so schnell fahren, daß er innerhalb der überschaubaren Strecke rechtzeitig halten kann.“ Das bedeutet, daß stets auf Sicht gefahren werden muß, die Geschwindigkeit also auch auf völlig leeren Straßen und auf der vielleicht unbelebten Autobahn so stark herabgesetzt werden muß, daß jederzeit gebremst werden kann, wenn ein unerwartetes Hindernis auftritt.

Mit plötzlich auftretenden Hindernissen muß immer und überall gerechnet werden. Es ist daher falsch, anzunehmen, daß es ein Recht zum Schnellfahren gäbe, wenn bestimmte Straßen erfahrungsgemäß wenig benutzt sind. Mit dieser immer wieder vorgetragenen Verteidigung fällt jeder böse herein.

An der Rechtsansicht der Vereinigten Großen Senate des Bundesgerichtshofs kann keiner mehr vorbei, weil eine solche Grundsatzentscheidung fast wie ein Gesetz wirkt. Daher gilt es auch als grobe Fahrlässigkeit, wenn ein zu geringer Abstand zu dem voranfahrenden Kraftfahrzeug gehalten wird. Die Faustregel, daß mindestens soviel Meter Abstand sein müsse wie die eigene Geschwindigkeit betrage, wird von der Rechtsprechung unantastbar festgehalten. Für das Fahren auf der Autobahn gelten keine Ausnahmen, wie so oft irrtümlich angenommen wird. – ke