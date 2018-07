Inhalt Seite 1 — Geschichten von der Insel Man Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Arno Schmidt

Nachts: da ist der Betonmischer vor unserem Neubau endlich still; die Anstreicher im Hausflur haben aufgehört zu pfeifen (und zu niesen; die Buben müssen Bronchien aus Gußeisen haben!). Die Autos auf der Heinrichstraße werden schon seltener. Und nochmals mühsam zu rasieren braucht man sich zum Spazieren im Dunkeln auch nicht.

Heute kam nun noch ein Sondergrund hinzu: meine Nachbarin, alte alleinstehende Dame, züchtige Walkürenfigur, hatte mir von Fenster zu Fenster ihr Leid gesagt. Ihre Enkelin, Studentin im ersten Semester, käme mit dem Zug, nachts um halb drei. Völlig fremd hier; und dazu ausgerechnet Sonnabend (wo bekanntlich alle Laster losgelassen sind. Sie wies mit dem steinern-schockierten Blick der viktorianischen Tochter nach drüben, wo’s vorbeistelzte, ganz Bein, am Hinterkopf die Skalplocke, alle nackten Arme akimbo). Nein, ihre Enkelin wäre so ein anständiges Mädchen; Neuphilologin; und käme für 14 Tage. Sie selbst könnte ja nicht, wegen ihres Fußes. Sie bewegte, alles ablehnend, die athletische weiße Frisur, und stöhnte wieder baßdunkler.

Darum also zog ich heut länger als sonst Schlingen um den Ostbahnhof: ich hatte mir gutmütig vorgenommen, der alten Frau eine Freude zu machen – unbeauftragt, versteht sich – und das Weibkind sicher heim zu geleiten. In Versuchung gerät man in meinem Alter nur noch mit Mühe, und erledigt den Fall dann grundsätzlich in der Phantasie – außerdem bestand dazu keinerlei Wahrscheinlichkeit, bei der Abstammung! Aber sie würde Gepäck mithaben, und schon deswegen froh sein.

2 Uhr 40: hinten-unten wurde die Juninacht schon wieder hell. Ich stellte mich nahe der Sperre auf (nahm auch ein Notizbuch zur Hand, als schriebe ich mir Züge heraus: da muß ich einfach unverdächtig-unbesoffen sein!) Ah: es grollte heran! Ein greiser Schaffner schlich larvenhaft-bewußtlos in seine Holzschale; nur die glitzernde Zangenspitze ragte lauernd hervor...: Da! sie versuchte, in die Hand eines Opfers zu beißen, erwischte aber nur den Pappköder und klappte enttäuscht mit dem Stahlgebiß.

Und dann war schon die höfliche kleine Stimme neben mir: „Oh, Verzeihung; könnten Sie mir vielleicht...?“ Ich besah mir kurz die Fragerin: hochgeschlossen, adrett, gewiß; aber im Blondhaar doch schon ein Schwups. Und, hier, die lange Familiennase! Aber während sie dort nur würdig hackte, zeigte sie hier an der netten Vorderfront hinunter, also eher Wegweiser: Hier; und hier! (Sehr apart!)

„Ich muß selbst durch die ‚Inselstraße‘ “ erklärte ich frostig-solide. „Wenn es Ihnen also recht ist?“ Es war ihr recht (und das Köfferchen angenehm leicht; also waren auch kleine Umwege nicht ausgeschlossen; in dem gesegneten Alter wird man ja überhaupt noch nicht müde!).