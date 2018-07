Inhalt Seite 1 — Götter, Hexen und Gelehrte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wahn und Wissenschaft

Die Wissenschaft hat begonnen, das Hexenwesen zu entzaubern. Die Gelehrten behaupten, daß diese aparten mittelalterlichen Damen die Hexensalbe als eine Art Rauschgift benutzt hätten. Die Bestandteile dieser Salbe – vor allem Stechapfel, Tollkirsche, Bilsenkraut – sind der Arzneikunde seit dem Altertum vertraut; bekannt war auch ihre Wirkung. Dennoch probierten gelehrte Männer, um ganz sicher zu sein, die Salbe an sich selber aus. Sie mischten sie nach Originalrezepten des 17. Jahrhunderts, strichen sich damit, wie es der Hexencodex vorschreibt, Achselhöhlen und Stirn ein und gerieten in einen Rauschzustand, der in einen 24stündigen narkosetiefen Schlaf überging. Danach schrieben sie ihre deliranten Memoiren nieder: sie hatten Liebesräusche, Flüge und Höllenritte erlebt und teufelähnliche Fratzen im Rausch gesehen. Ihre Aufzeichnungen glichen verdächtig den Hexenprotokollen des Mittelalters.

Im Zeitalter der „Gehirnwäsche“, der „Wahrheitsdrogen“ und der neuen Wissenschaft Pharmakopsychologie sind dergleichen Untersuchungen und Überlegungen an der Tagesordnung, wenn auch die wenigsten so heiter stimmen wie die Vorstellung eines verhexten Professors.

Auch ein so vorzüglicher-Kenner antiker Mythen wie Robert, Graves ist davon überzeugt, daß die Bacchen und Satyren des Dionysos bei ihren orgiastischen Kulten nicht nur von Wein oder Efeubier betrunken waren, sondern ihren Rausch dem Genuß ungekochter Fliegenpilze verdankten. Wichtigster Wirkstoff der Pilze ist das Muscarin. Es ruft, wie Haschisch, Erregungszustände und Sinnestäuschungen hervor, denen tiefer Schlaf folgt. Robert Graves schreibt ihm überdies die Eigenschaft zu, bemerkenswerte sexuelle Energien und Muskelkräfte zu wecken.

In Sibirien war der getrocknete Fliegenpilz, ehe man den Branntwein kennenlernte, als Berauschungsmittel hoch geschätzt. Und man vermutet mit guten Gründen, daß auch die nordischen Bärenhäuter, die Berserker, den Ruf ihrer ekstatischen Kräfte dem Fliegenpilz verdankten. Warum nicht? Schließlich gehört auch in modernen Heeren der Schnaps vor dem Angriff zur Truppenverpflegung. Mag sein, daß auch die Kentauren, wie Robert Graves vermutet, giftige Pilze kauten. Wer weiß schon über den Geschmack von Kentauren Bescheid? Fast sieht es so aus, als sei die ganze Antike nur die Geschichte pilzbetrunkener Götter, Menschen und Faune.

Es mag sogar stimmen, daß bei vielen alten Mysterienkulten Pilzvergiftungen eine Rolle gespielt haben. Aber erklären kann man die Kulte damit nicht. Wenigstens die Wissenschaftler sollten nüchtern bleiben, damit nicht eines Tages auch mönchische Askese oder religiöse Berufungen zu toxikologischen Problemen umgefälscht werden, oder gar die Massenverbrechen der Himmlerschen Henker Tollkirschensaft- oder anderen Gifträuschen zugeschrieben werden.

Die Spezialisten irren immer, wenn sie falsche Fragen stellen, wie vor einigen Jahren, als Hunderte von Medizinern in den USA darüber diskutierten, welche Krankheit sich hinter dem Lächeln der Mona Lisa verborgen haben könne. 75 Diagnosen mußte die bezaubernde Florentinerin über sich ergehen lassen. Ebensowenig läßt sich das Hexenwesen durch einige Cocktails aus Stechapfel und anderen Alkaloiden erklären.