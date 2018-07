Das Telephon klingelte: „Was machst du? Le-

sen? Hör zu: lesen kannst du auch bei uns! Tu uns einen Gefallen! Wir möchten ins Kino gehen. Aber das Baby...“ – Ich tat’s. Es waren gute Freunde. Ich zog mit meinem. Buch – Giraudoux „Der trojanische Krieg findet nicht statt“ – auf Posten. Meine Freunde weihten mich in die Lage ein. – „Du brauchst nichts Besonderes zu tun. Nur daß einer da ist! Urs hat gerade seine Mohrrübchen bekommen und sein Bäuerchen, gemacht. Er wird bestimmt schlafen. Höchstens, daß er einmal niest! Und falls er die Mohrrübchen wieder ausspuckt: der Waschlappen hängt dort! – Also.... bis gleich!“ Sie gingen.

Urs betrachtete mich mißtrauisch. Er hatte einen kugelrunden Kopf. Hm – woran erinnerte mich das? Unsinn! Die Illustrierten vergiften unsere Phantasie! Man sieht schon überall Chruschtschows Urs zog den Daumen aus dem Mund und lächelte. Ich lächelte zurück. Schüchtern. Dann schlug ich das Buch auf. – Auf Seite 3... Giraudoux führte noch gemächlich seine Personen vor – riß mich ein markerschütterndes Gebrüll in die Wirklichkeit. Ich stürzte, zum Korb. Urs hatte gewackelt. Sein Seehund war ihm auf den Kopf gefallen. Urs war empört. Ich setzte das glotzäugige Stofftier wieder abseits auf die Hinterflossen. „Wackle nicht, Urs!“ Urs lächelte unschuldig. – Ich gelangte bis zur Seite 6. Ein winziges Niesen schreckte mich auf. Und nochmal! Und nochmals Urs hatte sich losgestrampelt. Ich deckte ihn wieder zu. Auf Seite 9... gerade als die Helden zur mannhaften Rede anhüben – zitierte mich Urs wieder an sein Körbchen. („Wo ist hier der Nil, auf daß ich ihn aussetze!“ dachte ich. Aber dann schämte ich mich solcher Gedanken.) Urs hatte, die Decke wieder von sich gestoßen und bildete mich ergrimmt an. Schon holte er Luft, um seine Wut anhaltend auszuposaunen. Diesmal erinnerte ich mich an David. David pflegte Sauls Jähzorn mit Zitherspiel zu besänftigen. Ich zog an der Schnur einer kleinen Spieluhr. „Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein!“ Aber Urs schmiß nach mir mit dem Seehund. Immerhin. Saul hatte sich eines Spießes bedient.

Ich klappte Giraudoux zu und beschloß, aus der Not eine Tugend zu machen. Ich begann einen Artikel über Politik zu schreiben. – „Es gibt die direkte und die indirekte Gewaltherrschaft“, schrieb ich. „Während die Anwendung direkter Gewalt unnützen Kraftaufwand kostet und außerdem in Verruf bringt, verspricht der Gebrauch indirekten Druckes auf die Umwelt leichteren Erfolg und trägt überdies auch Mitgefühl ein. So gilt es als bewährtes Rezept der Angriffslustigen, sich als angegriffen auszugeben, um – im Namen von Vertrag oder Moral – Bundesgenossen auf den Plan zu rufen. Wie die Geschichte beweist, haben es Ruhestörer nicht selten verstanden, die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu bringen, indem sie sich lauthals über eine Notlage empörten, in die sie sich selbst – auf leisen Wegen – hineingeritten hatten. Wer kräftig genug schreit, darf immer damit rechnen, daß man sich seinem Willen beugt. Und sei es nur, um sich Ruhe und Frieden zu erkaufen.“

Als ich den Punkt hinter diesen Satz setzte, kehrten meine Freunde heim. „Der Film war großartig!“ sagten sie. „War Urs lieb?“

Mein politischer Essay blieb unvollendet.