Mit der Weihe des neuerbauten Schiller-Theaters begannen die Berliner Festwochen. Wochen, die Berlin nicht in die Konkurrenz mit Salzburg, Bayreuth oder Edinburg stellen, sondern mit denen die in den letzten Jahren so sehr gefährdete Stadt einmal sich selbst und ihre theatralisch-musische Kraft, aber ebensosehr auch ihre gebliebene Verflechtung in die große internationale Welt beweisen will.