Ein neuer Luftauffrischer, der Schlaffheit, Ermüdung und Konzentrationsunlust verhindern soll, ist vor kurzem in Großbritannien herausgebracht worden. Die Entwicklung des Geräts geht davon aus, daß negativ ionisierte Luft Kopfschmerzen, Ermüdung und Depressionsgefühl beseitigt. Es ist zum Beispiel erwiesen, daß die Frische der Bergluft der Bestrahlung zuzuschreiben ist – der Schaffung negativer Ionen in der Atmosphäre durch die Ultraviolettstrahlung der Sonne. In geringeren Höhen wird der größte Teil dieser Strahlung durch Unreinheiten in der Atmosphäre absorbiert. Das neue Gerät – etwa in der Größe eines Rundfunkempfängers – filtert ständig die Luft in einem Raum und bestrahlt sie nach dem Filtern, so daß sie beim Austritt aus dem Gerät staub- und geruchfrei und mit vielen Millionen negativer Ionen geladen ist. Das Gerät ist für Wohnungen, Büros und Krankenhäuser geeignet.