Von Neville Cardus

Die Berliner Philharmoniker sind noch immer eines der besten Orchester, die es gibt. Be den Festspielen in Edinburg wollte der Beifall ds Publikums gar kein Ende nehmen. Mir fielen die brillanten Streicher auf mit ihrem vollen Ton, besonders die Bässe, aber auch die sonoren Trompeten und die wunderschön abgestuften Holzblasinstrumente, bei denen allerdings die Oboen für englische Ohren wohl etwas spitz klingen, Das sind noch Musiker!

Was jedoch halte ich von Karajan, dem Dirigenten? Er ist ein Rätsel. Er beherrscht die ihm unterstellten Instrumental-Kräfte vollständig und umfassend. Er wirkt persönlich eindrucksvoll, geradezu hypnotisch. Aber als jemand, der Musik macht, kann er, offen gestanden, mein Ohr und meine musikalische Phantasie nicht befriedigen. Seine Interpretation der c-moll-Symphonie von Brahms, die sich aufregend genug anließ, war am Ende so leer wie eine Trommel. Er entwirft das ganze Gebäude in großzügigen Umrissen, dann jedoch baut er die einzelnen Sätze als voneinander getrennte Abteilungen auf verschiedenen Stockwerken ein. Und, wenn wir im Bilde bleiben wollen: es gibt keinen Fahrstuhl. Wir stapfen auf und ab, so eine Art Fußgänger der Musik. Karajan kennt zum Beispiel keinen das Ganze zusammenfassenden, durchgehenden Rhythmus, so daß im Finale nichts zu spüren ist von der abschnittweisen Entwicklungsmethode, wie Brahms sie so liebte. Die Symphonie hinterläßt dadurch den Eindruck eines sehr gekonnten, aber völlig unorganischen Werkstückes.

Irgend etwas fehlt Karajan an schöpferischer Eingebung, wenn er symphonische Musik dirigiert. Er interpretiert nicht, er „produziert“. Der Anfang des ersten Satzes wirkte zu präzis, und das große Taumeln der Streicher – Stimmen, dieses Schwebende, Fallende, das die tragische Unsicherheit des Menschen in dieser Welt fühlen läßt, klang bei Karajan zuversichtlich und selbstbewußt. Im Finale bekam der Hornruf, dadurch, daß er zu langsam genommen wurde, etwas geradezu Arrogantes. Und der Schluß des Andante, schön und laut gespielt, ließ nichts spüren von dieser reifen Erfüllung eines zwielichtigen Stückes. Karajan ist ein glänzender Operndirigent und leidet, nach seiner sehr eigenwilligen Behandlung dieser c-moll-Symphonie zu urteilen, nicht an Hemmungen. Spektakulärer Kraftaufwand mit wenig Entspannung! Und er verwendet die im wesentlichen gleichen Ausdrucksmittel für völlig verschiedenartige musikalische Stile.

Ich bedaure es eigentlich, daß ich so kritisch über Karajan schreiben muß; denn manches an seiner Art zu dirigieren ist auch bewundernswert. Aber so ist es nun einmal: Am Anfang ist man beeindruckt, aber das legt sich dann bald – wenigstens bei mir. Seine flüssige Wiedergabe der Es-Dur-Symphonie von Mozart fing bewußt trocken an und erreichte eine gewisse Heiterkeit im Menuett, und im Finale kicherte das Fagott wirklich sehr ansteckend. Und dennoch, auch hier wieder: Die Symphonie klang leer, jedenfalls wohnte Mozart nicht in ihr, der immer so klingen muß, daß man spürt, aus welch gutem musikalischen Haus er ist – und trotzdem wie bescheiden! Karajan ist der Dirigent unserer Zeit par excellence, ein Meister machtvoller Oberflächlichkeit.

In einem zweiten Konzert spielte Karajan bei einer ziemlich lärmenden Aufführung von Bachs zweiter Suite das Cembalo so, daß man es nicht hören konnte; bestechend war das Flötensolo von Karlheinz Zoller (Berliner Philharmoniker). Und als Karajan dann Strawinskijs symphonisches Pastiche in C-Dur dirigierte, vermißte ich auch hier sowohl die Leichtigkeit wie den Humor.

„Ein Heldenleben“ von Strauß – da war Karajan natürlich in seinem Element! Die Berliner Philharmoniker überschütteten uns jetzt mit Tönen, wie man sie in dieser herrlichen vollen Tiefe hierzulande nur selten hören kann. Als das gleiche Stück vor kurzem von den Londoner Symphonikern, unter Stokowski gespielt wurde, klang es mir durchaus, reich und prächtig. Aber offen gestanden: Was den Umfang des Tons, den Reichtum der Struktur und kühne, akkurate Instrumentierung anlangt, wirken. die meisten unserer englischen Orchester ziemlich provinziell, wenn man sie mit diesem Berliner Orchester vergleicht. Allein wie die Kadenz von „Ein Heldenleben“ gespielt wurde, machte deutlich genug, daß dieser Geiger und Konzertmeister jederzeit in der Lage wäre, eine große Karriere als Solist anzutreten.

Als erstes Konzert, der Berliner hörten, wir – gerade so eben – Weberns Sechs Stücke, opus 6: tonale Spielereien für Orchester, recht geeignet vielleicht als Filmmusik. Schönberg sagte – was nicht besonders humorvoll ist – Webern lege einen ganzen Roman in einen einzigen Seufzer. Von diesen Sechs Stücken würde ich sagen, sie zerlegen einen einzigen Seufzer in sechsfaches Luftholen der Instrumente. Vor ihrem mächtigen Miniatur-Surrealismus kapitulierte sogar Karajan.