Die Berlin-Krise zehrt an den Nerven der Sparer. Leute, die sich jahrelang um ihren Wertpapierbesitz nicht gekümmert und die ihnen angebotenen jungen Aktien treu und brav gezeichnet haben, gehen jetzt zu ihren Banken, um dort Trost zu suchen. Nach Lage der Dinge kann er nur „schwach“ sein, denn die Zukunft der Kurse hängt allein von den kommenden politischen (und hoffentlich nicht militärischen) Ereignissen ab, die keine Bank voraussagen kann. An und für sich neigte das breite Publikum bislang nicht zu Panik-Entschlüssen; es hat sogar zeitweise – allerdings in geringem Ausmaß – seine Aktienbestände ergänzt. Neuerdings ist allerdings der Wunsch erkennbar, „für alle Fälle“ einige flüssige Mittel in der Hand zu haben.

Bei den Ausländern ist die Haltung uneinheitlich. Es gibt Gruppen, die sich weiter aus deutschen Wertpapieren zurückziehen. Jede Nachricht, die auf eine Verschärfung der Krisenlage hindeutet, fördert den Verkauf der in ausländischer Hand liegenden Bestände. Auch als Devisenhort hat die D-Mark an Reiz verloren. Wie es heißt, haben die meisten französischen Banken ihre D-Mark-Konten in den letzten Wochen liquidiert. Andererseits – und auch das verdient registriert zu werden – gibt es im Ausland Stimmen, die für einen Kauf deutscher Aktien plädieren, „weil diese Papiere zweifellos am billigsten sind“. Diese Leute lassen sich von den Kriegssorgen nicht beeindrucken, sondern setzen darauf, daß es eine Berlin-Lösung ohne Waffengang geben wird.

Von dieser Voraussetzung gehen auch einige deutsche Besitzer englischer, französischer, italienischer und holländischer Aktien aus, die meinen, daß angesichts der jetzt erreichten Kurse die Steigerungsaussichten bei deutschen Aktien am größten sind. Sie stoßen deshalb ihre „europäischen“ Aktien ab, um bereit zu sein, wenn nach ihrer Meinung der Tiefpunkt am deutschen Aktienmarkt erreicht worden ist. Die Börse ist also keineswegs tot, im Gegenteil, sie ist voller Phantasie, die sich jedoch ausschließlich auf politischem Feld bewegt.

Das ist auch der Grund, warum keine Aktiengruppe mehr bevorzugt oder benachteiligt wird. Der Aktienmarkt ist zur Zeit aus einem Guß! „Steigt Butter, steigt Käse“, so sagt man. Und das gilt auch für den umgekehrten Fall. Wirtschaftliche Fakten sind für die Kursbildung bedeutungslos geworden. Dabei fällt auf, daß die VW-Aktien immer noch über ein hohes Maß an Widerstandskraft verfügen. Darüber gibt es verschiedene Theorien. Sicher scheint zu sein, daß ein großer Teil der Erstzeichner sich durch den Sozialrabatt (muß zurückgezahlt werden, wenn ein Verkauf vor Ablauf der zweijährigen Sperre erfolgt) und durch die drohende Spekulationssteuer (wird fällig, wenn zwischen dem Kauf und Verkauf der Aktie weniger als 6 Monate liegen) gebunden fühlt. Das Angebot blieb deshalb bislang relativ gering. Andererseits haben die VW-Aktionäre zusätzlichen Mut aus den Nachrichten geschöpft, nach denen verschiedene Investment-Fonds VW-Aktien in ihre Portefeuilles aufgenommen haben. Da das bislang nur zu Kursen über 700 vH möglich war, ist man überzeugt davon, daß die VW-Aktie ihren heutigen Preis wert sein muß.

Auch der Rentenmarkt ist durch die politischen Ereignisse in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Ausland trat als Abgeber auf, im Inland zögern die Kapitalsammelstellen mit ihren Dispositionen. Dadurch setzen sie einen höheren Zinsfuß durch. Praktisch ist der 6prozentige Pfandbrief wieder marktgängig geworden. Von den Realkreditinstituten wird er sogar einigermaßen flott abgesetzt. Die Bundesbank ist also in ihrem Bestreben, den 5prozentigen Typ durchzusetzen, wieder einmal gescheitert. Im Hinblick auf die gegenwärtige Kapitalmarktsituation dürften auch alle Anleiheprojekte vorerst zurückgestellt sein. Für die Kapitalgeber entsteht dadurch keine Lücke. Sie weichen auf den Schuldscheinmarkt aus, der – seit das „Monopol“ von Münemann beseitigt worden ist – auch bei den Banken als hoffähig gilt. Als Konditionen werden bei Schuldscheindarlehen genannt: 6 vH und 98 vH Auszahlung bei „ersten Adressen“. Eine Stadt hat sogar zu 6 1/4 vH zu 98 vH abgeschlossen. Kurt Wendt