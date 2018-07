Ärzte im Meinungsstreit über Gesundheitsschäden durch die Technik

In München wurde ein Neunjähriger als lang gesuchter Autoknacker entlarvt, ein Dreijähriger löste die Bremse eines Lkw, so daß zwei Spielkameraden überfahren wurden, ein Vierzehnjähriger erschießt seinen Freund, weil er einmal wie im Fernsehen hat schießen wollen. Und schon scheint es gewiß: die Technik verändert, sie verdirbt und gefährdet die Jugend. Kann man das ändern? Können oder sollten wir, die wir uns in unserer selbstgeschaffenen technischen Welt auch alles andere als behaglich fühlen, wenigstens die Kinder in einer „enttechnisierten Zone“ aufwachsen lassen, auf daß sie heil an Leib und Seele heranwachsen können?

Wenn jenseits der vordergründigen und leicht zur Karikatur übertreibbaren Beziehung zur Technik ein Kind ihr Opfer wird, so sind es meist die Ärzte, die den Schaden im vollen Ausmaß, mit Ursprung und Folgen am ehesten erkennen und registrieren. Das schlechte Gewissen der modernen Gesellschaft weist ihnen nur zu gern die Rolle zu, mehr als den körperlichen Schaden zu korrigieren. Auf diese Weise werden die Ärzte zu Soziologen.

So stand auch die 7. Tagung des Deutschen Ärztinnenbundes, die in Kampen auf Sylt stattfand, unter dem Thema: Das Kind in der technischen Welt. In den Fragen nach den Veränderungen, die die Technik im Werdegang des Kindes hervorruft, nach der Bedeutung des 1. Lebensjahrs, den typischen Organkrankheiten der Kinder von heute, nach dem Verhalten der Kinder in Verkehr und Schule, nach seinen Erziehungsschwierigkeiten entwarfen die Ärztinnen ein Bild, das leise schaudern machte: Gemütsleben und allgemeine Bildung verkümmern durch die Technik, die Industriegesellschaft raubt den Kindern die Mütter und damit das Vorbild für echte Lebensbezüge, erzieht sie zu Konsumgier und Konzentrationsunfähigkeit, zwingt sie zu Monotoniearbeiten, entleert ihr Dasein und macht, sie allgemein manipulierbar. Selbst die Flaschenernährung des Säuglings wurde als typische Idee einer hygienischen naturfremden Epoche in Beziehung zur Jugend; kriminalität gesetzt. Ja, sogar dem ganzen ersten Lebensjahr werde aus zivilisatorischem Irrtum nur zu oft die Liebe entzogen: wenn Mütter nämlich noch arbeiten wollen oder müssen, wenn Streit oder Unordnung die Ehe und das Leben der Familie stören, so meinen sie, das möge noch gehen, solange das Kind im Säuglingsalter ist. In Wirklichkeit sei das eine entscheidende kulturelle Vernachlässigung; es setzt schon in früher Kindheit ein Verlust an Vertrauen ein, so daß im späteren Leben der Kinder schwere Schäden auftreten können.

Bei Untersuchungen an Heimkindern, die von der Mutter vollkommen getrennt aufgezogen wurden, und solchen, die regelmäßig von ihr besucht werden konnten, hat man bei der ersten Gruppe einen katastrophalen Gesundheitszustand bis zu erhöhter Sterblichkeit festgestellt. Bestätigt wird diese lebensnotwendige Rolle der Mutter durch eine Hamburger Statistik seit 1840, nach der die Sterblichkeit unehelicher Kinder doppelt so hoch ist wie bei anderen Kindern.

Kein Platz für Kinder?

Über die direkte Gefährdung der Kinder durch Viruskrankheiten, die enorm zugenommen haben, durch falsche Ernährung, Haltungsschäden, Neigung zu Magengeschwüren und Herzkrankheiten, Allergien und Krankheiten der Atmungsorgane, schließlich durch Verkehrsunfälle, die auf das Konto der überfüllten Großstädte gehen, ist unser Leben nach Ansicht der referierenden Ärztinnen schlechthin kinderfeindlich: In der Industriegesellschaft ist kein Platz für Kinder! Aus Geiz, Angst und Egoismus der Ehepaare werden Kinder Mangelware, und im Gedanken an die Zukunft, die uns durch die Technik droht, ist es Kindern nicht einmal mehr zuzumuten, geboren zu werden!