Marlene Schmidt aus Stuttgart, seit sechs Wochen Miß Universum und seitdem für 10 000 Dollar in den USA ein Jahr lang verpflichtet, für schöne Kleider, Parfüm und Limonade zu werben, istzu einem vierwöchigen Aufenthalt in die Bundesrepublik zurückgekommen Über die Eindrücke, die "die schönste Frau der Welt" in den Vereinigten Staaten hinterließ, berichtet Thilo Koch. Miami, im September Muß man Fräulein Schmidt heißen, um zur "schönsten Frau der Welt" gekrönt zu werden, jenseits des Atlantik? Marlene, das ist ein Name, der verpflichtet. Die große Marlene aus Berlin machte ihr Glück an diesen Gestaden Dezennien früher. Die vierundzwanzigjährige Marlene aus Wernigerode am Harz eroberte abermals den Kontinent des Kolumbus für Germany.

Die Schlesierin aus Breslau, die als Vertriebene nach Wernigerode, als Flüchtling nach Stuttgart kam, saß noch vor einem Jahr im Flüchtlingslager in Uelzen. Als "Arbeiter- und Bauernkind" hatte sie ein Stipendium an der Universität Jena. Die Mutter — der Vater war im Kriege gefallen — hatte am Harz eine Gärtnerei aufgebaut, aber die Zwangskollektivierung trieb sie wie viele andere von der mühsam errungenen neuen eigenen Scholle nach Westdeutschland " 1 Marlene, inzwischen Ingenieur, folgte ihr und der 17jährigen Schwester. Es ist ganz einfach: Man schickt ein paar Photographien — doch wohl nicht, weil man glaubt, die schönste Frau Deutschlands zu sein, sondern eine Chance in diesem von einem Gremium ohne Kompetenzen veranstalteten Wettbewerb zu haben, und man wird "Fräulein Deutschland". Zu den von der Schönheitsjury geforderten Maßen kommt ein Gesicht ohne besondere Kennzeichen. Wenn sie lacht, kraust sich das Naschen. Aber die Augen sind wirklich schön: grau und grün und groß und arglos, solange sie nicht vom Maskenbildner eingerahmt sind mit dem kleinen kessen Strich auf dem Lid. Und Verstand soll sie beweisen, die schönste Frau der Welt, nein, des Universums 1961. Marlene Schmidt weiß, was sie sagt, weiß, was sie sagen will. Sie sagt es leise, etwas zaghaft — nichtsdestoweniger bestimmt "Ich habe keine Gewissensbisse. Ich schulde denen in der Zone nichts. Wir haben dort so viel zurückgelassen, daß damit mein Studium mehrfach bezahlt ist " Marlene gehört zu der nüchternen Generation. Sie kalkuliert ihre Chancen. Ihren Körper betrachtet sie objektiv. Der Spiegel ist ein wichtiges Instrument, sich auf der Höhe zu halten. Etwas Selbstgefälligkeit mischt sich mehr und mehr hinein. Nach oben und unten wird die Größe von 1 76 Meter verlängert: ein Haarputz von mindestens zehn Zentimetern, die Absätze entsprechend. So kommt sie auf nahezu zwei Meter Höhe. Das entspricht dem heutigen Mannequin Ideal. Auch die Füße setzt sie schon so wie die großen Vorbilder von Dior — : und- ist erst ein Jahr in dieser Flitterwelt westlicher Schönheitsfabrikation. Es ist nichts umsonst, auch hier wird die Rechnung präsentiert. Diese Rechnung heißt: lächeln, posieren, Floskeln machen, über die Laufstege trippeln.

Ende des Jahres, wenn dies zu Ende ist und sich die Geschenke und Einkünfte zu einem Münzenberg gehäuft haben plus Auto und Nerzmantel, will "Fräulein Universum" wieder Ingenieur sein wie zuvor. Geht denn das? Dreiundzwanzig Jahre Breslau und Flucht, kommunistische Erziehung, wieder Flucht, Büroarbeit — und ein Jahr unsicherer Böden einer fremden Wirklichkeit? Wohin geht Marlene? Eins hat sie gelernt: Anpassung. Aber dahinter verbirgt sich ein eigener Wille, vielleicht sogar Eigenwilligkeit. Regler kontrollieren — das war