Nicht nur in politischen und militärischen Dingen gelingt es dem Osten – geleitet von seiner „Intelligenzia“ und der Propaganda – den Westen immer wieder in Aufregung und Unsicherheit zu versetzen. Auch dort, wo die Überlegenheit unseres Wissens und Denkens, unserer Praxis bisher auf der Hand lag, im Bereich der Wirtschaft nämlich, werden wir von Fall zu, Fall aus unserer Ruhe aufgeschreckt. Die Aufforderung der kommunistisch-planwirtschaftlichen Gesellschaftsingenieure, unser westliches Wirtschaftssystem im Wettbewerb mit den „roten Plänen“ zu testen, hat bei vielen diesseits des Eisernen Vorhangs alpdrückende Enge ausgelöst; dazu gesellt sich noch die kühne „Überrundungsthese“ aus Moskau, die sich heute schon das Urteil über unsere wirtschaftliche Unfähigkeit zu fallen anmaßt.

Leider akzeptieren viele einflußreiche Politiker und Wirtschaftspraktiker die simplen Argumente und armseligen Statistiken aus dem Osten unbesehen. Was die russischen Heilsideologen postulieren, muß einfach stimmen: Wir werden also bald ins wirtschaftliche Hintertreffen geraten. Es kann sich, so meinen die weich gewordenen Kapitalisten, nur noch um einige wenige Jahre handeln. Wo bleiben da die generationenalten praktischen Erfahrungen und das wirtschaftliche „know-how“, deren sich der Westen bisher mit Recht rühmte?

Es ist kaum zu, glauben, daß die Schlagworte des Ostens beinahe kritiklos übernommen werden und sonst ganz vernünftige Fachleute sich in untergangsgläubige Wachstums-Pessimisten verwandeln.

Hatte der Osten mit seiner Marx-Leninschen Krisentheorie den liberalen und grundsätzlich. kapitalistischen Gsellschaftsaufbau nicht in Zweifel ziehen können, und auch in seinen Untergangsvoraussagen tüchtig daneben gegriffen (man denke an die Varga-These), so versucht er es heute mit einer nicht minder fragwürdigen Mehrwertstheorie“ der planwirtschaftlich-kollektiven Sozialordnung! Nicht der Zusammenbruch der kapitalistischen Ordnung bringt den Vorsprung der sozialistischen, nein, der Kommunismus siegt wegen seiner wirtschaftlichen Überlegenheit; der ihm innewohnende Wohlstands-Mechanismus läßt ihn leistungsmäßig über den absterbenden Kapitalismus triumphieren. In einer Generation vielleicht müssen wir-schon froh sein, wenn vom Tisch der zentralgelenkten Kommandowirtschaft Brosamen für uns arme „liberale Hunde“ abfallen! – Hoffentlich läßt militärische Enthaltsamkeit und politische Klugheit in Ost und West den Wirtschaftlern die Möglichkeit, den Test durchzuführen. Dem Westen müßte bei dem Exempel nicht bange sein.

Wir haben gute ökonomische Argumente und reiches statistisches Material zur Verfügung, um ein Urteil heute schon fällen zu können. Die Objektivität, mit der wir in unseren Gesellschaftswissenschaften an die Dinge herangehen können – ob sie aus dem Osten oder dem Westen stammen – sollte eigentlich die in vielen Köpfen irrlichternde Unsicherheit über die Güte des liberalen Weges zum Verschwinden bringen. Und tatsächlich ist man unter fachkundigen Volkswirtschaftlern längst dazu übergegangen, die Wachstums-Problematik ohne den ihr von Moskau aus übergeworfenen „roten Schleier“ zu betrachten. Man müßte eigentlich heute nur noch in der Alltagsdiskussion wieder zu einer vorurteilslosen, nüchternen Optik bei allen West-Ost-Vergleichen kommen. Rle.