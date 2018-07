Inhalt Seite 1 — Vom deutschen Snob Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein deutscher Snob ist von vornherein in einer mißlichen Lage: Es fehlt ihm an gesellschaftlichen Leitbildern. „Selten so jelacht“ und „nie jehört“ haben keinen gesellschaftlichen Rückhalt mehr, so wenig wie der wildblickende Anarchist oder der Bohémien.

Eine kümmerliche Gesellschaft bringt kümmerliche Snobs hervor. Wer möchte schon als Neureicher gelten?

Ein Snob muß spielen können, was von jedermann erkannt werden kann. Die austrischen Snobs haben’s besser, der Humus, aus dem sie erwachsen, hat noch Realität, der Küß-die-Hand-Baron noch Chancen, für einen solchen, wenn auch fragwürdiger oder schwer zu ergründender Herkunft, gehalten zu werden. Wo ein Snob gedeihen soll, muß es wenigstens noch nach Adel riechen, und so mag der Humus noch bis München reichen, wo Kirche und Haus Wittelsbach reichlich gestreut haben, auf daß der gedeihe, dem der background fehlt und der, indem er einen vorgibt, ja den vorhandenen bestätigt.

Gen Norden zu wird es kümmerlicher. Worauf sollte man im Herrschaftsbereich der freien bürgerlichen Stände spielen, etwa auf Bürger? Es wäre konsequent, aber das Muster Bürger ist unergiebig. Jeder Snob ist ein Stück Ästhet (das Ästhetische hängt mit dem Sozialen übrigens eng zusammen), und ein Bürger gibt einfach ästhetisch nichts her; nur wenn er, schon wieder adelig, Patrizier ist – so gibt es denn auch den hansischen Snob, der seine Provinzbühne hat.

Nördlich des Main – so scheint mir – hat das Kirchliche nie das Religiöse überwuchert, so blieben dort auch dem Religions-Snob, wie er in katholischen Gefilden gedeihen kann, wenig Chancen. Wo es immer noch ein bißchen nach Hermann und Thusnelda riecht, blieb auch der Adel rauher als im Süden; er blieb’s, bis die Industrie ihn lehrte, was wirklich „fein“ ist. Es war eine bürgerliche Feinheit, die den Adel zum Tischtuch bekehrte; es entstand eine Mischmaschgesellschaft, in der nur der Prolet wirklich Stil hatte. Er verbannte unerbittlich Tischtuch und Untertasse, Krawatte und Sonntagsspaziergang, gestand dem bürgerlichen Wochenende nur ein sauberes Hemd zu, ein plätscheriges Bad in der Zinkwanne zwischen Küchentisch und Küchenschrank; an den übrigen Wochentagen hing die Zinkwanne im Hinterhof an der Backsteinmauer neben dem Wäschereck. Tatsächlich hat es denn auch für kurze Zeit den Proleten-Snob gegeben. Prolet aber war eine zu ernste, zu entschiedene gesellschaftliche Position, zu anstrengend, als daß sie dem sowohl auf Stil wie auf Komfort bedachten Snob auf die Dauer hätte zusagen können.

Wie kommt man bloß aus der eigenen, offenbar unerfreulichen Haut heraus, wenn die Gesellschaft keine bequemen Häute als Muster liefert? Wie bekommt man Hintergrund, wo alles blindlings nach vorne drängt?

Notgedrungen blickt man über die Grenzen des engen, des Vaterlandes, blickt über den Kanal, über den Ozean, macht’s Wildesch, Proustsch, erkämpft sich ein paar Bostoner Elemente – oder versucht’s dann doch auf die Küß-die-Hand-Baron-Tour; aber ein händeküssender Deutscher sieht immer so merkwürdig nach armer Hund aus.