Von Ortwin Fink

Romantisch war es nur zu Hause. Gemütlich auf der Eckbank kauernd, eine Wanderkarte auf den Knien, ist es eine feine Sache, die Route auszutüfteln – nach Art der vermuteten Landschaftsreise und nach geschätzten Strecken, die auf der Karte klar mit gestrichelt roter Linie als Wanderwege eingetragen sind.

Das Wandern müsse heutzutage wieder eine Lust sein, dachte ich, besonders im Weserbergland, einem alten, klassischen Wandergebiet Deutschlands; so ermuntert denn auch der "Grieben-Reiseführer" für dieses Gebiet: "...der Ith, Süntel und Deister lassen den Wanderer auf wundersamen, meist gut bezeichneten Wegen stundenlang ausschreiten". Nehmen auch in diesem gründlichen, 211 Seiten starken Werk die "Vorschläge für Wanderer" nur ganze drei Seiten ein – ich bekam Mut, den Ith-Gipfelwanderweg zu probieren, packte Rucksack und Zelt und fuhr mit Tempo 100 über Autobahn und Straße nach Coppenbrügge am nördlichen Zipfel des Ith – entschlossen, mich die nächsten acht Tage nur mit "Tempo drei" fortzubewegen.

Durchaus nicht mehr romantisch war es schon nach 800 Metern. Vorbei an einem Baum mit roten und gelben Wegmarkierungen ging’s direkt und weglos über einige Klippen eine matschige Geröllhalde hinauf bis zum Gipfel, 404 Meter hoch.

Ist der Großstädter, überdimensionale Verkehrsschilder gewöhnt, zu unbeholfen, jene kleinen feinen Zeichen zu sehen, die Wanderers Reich erschließen sollen? Oder fehlten die rechten Zeichen, fehlte gar der Weg? Am Mönchenstein, den nördlichsten großen Klippen des Ith, fand ich endlich ein Schild, das den Hang abwärts nach Lauenstein weist. Doch der Weg dorthin ist brusthoch überwuchert von Pflanzen. Auch schon kurz vorher, auf den Bessinger Klippen – wacklige Steintreppen, weil baufällig, mit Stacheldraht abgesperrt (der Schaden ist so dauerhaft, daß er sogar im Wanderführer verzeichnet steht) – auch dort spürt der Wanderer, daß man nicht mehr mit ihm rechnet. Beim Mönchenstein gezeltet, auf dem Gipfel, im Gebüsch. Nachts Regen. Der Wind, der in den Bäumen rauscht, verhindert, daß man sich mit dem Partner unterhält.

Sie rechnen wirklich nicht mit den Wanderern – wenn man nach dem Zustand der Wege urteilt; ein dicker roter Strich auf der Karte, doch in Wirklichkeit fehlt der rote Faden durch das Gestrüpp. Brusthoch und Hunderte von Metern weit sind die Pfade überwachsen, zumeist mit Brennesseln. Trägt man lange Beinkleider, sind sie bald naß bis zum Gürtel. Trägt man Shorts, muß man sich mit einem Knüppel nach Machete-Art durchschlagen. Das Vergnügen des Wanderns ist bei nassen Hosen oder brennenden Beinen gleichermaßen dahin.

Seltsam, erst nach Stunden schrickt der Großstädter nicht mehr zusammen, wenn er am Waldrand zeltet und nur zwei Meter entfernt auf der Wiese die Kühe mit den Hörnern an den Stacheldraht stoßen. Noch im Einschlafen verfolgt mich der Gedanke: Ob jetzt der Förster kommt und dich hier forttreibt, weil doch das "wilde" Zelten allerorten verboten ist – und ob er gar das Zelt, das Corpus delicti, beschlagnahmt? Oder die bösen Buben kommen aus dem Dorf? Ob man dort auch "Halbstarke" kennt?